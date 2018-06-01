Столпотворение в День детства устроили в городском парке Бердска

Сегодня, 1 июня, в городском парке Бердска проходят праздничные программы, посвященные Дню детства. Горожане, радуясь теплой погоде, которая наконец-то пришла в Бердск, устроили в парке настоящее столпотворение.

Вниманию детей и их родителей представлено множество увеселительных, развивающих и просто интересных развлечений. Лепка из разноцветного пластилина, вышивание, раскрашивание объемных фигурок, рыбалка, гребля на каноэ, коллективные подвижные игры с применением собственной смекалки — все это пользуется горячим спросом.

Популярнее таких развлечений у посетителей любого возраста — рисованные маски на лицо с использованием аква-грима. По всему парку можно встретить волшебно-бабочковых «диффчонок» и сказочно-страшных мальчишек в образах пиратов или скелетов.

Но самую большую популярность, конечно же, имеют всевозможные аттракционы. Очередь в кассу за билетом может поспорить только с очередью за мороженым.