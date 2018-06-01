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Борьбу с ростом цен на бензин начало правительство России

С 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены на 3 тыс. и 2 тыс. рублей, а с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.

1.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Борьбу с ростом цен на бензин начало правительство России

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Правительство РФ с 1 июня снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, сообщил журналистам участник совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, курирующим в том числе вопросы энергетики. При этом правительство не исключает, что снижение акцизов продолжится, и с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.

«Правительство рассматривает возможность дополнительно снизить ставку акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года. Ранее принятое решение о снижении ставок акцизов на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей вступит в силу с 1 июня 2018 года», — сказал участник совещания.

Представитель Козака подтвердил обсуждение в правительстве дальнейшего снижения фискальной нагрузки для стабилизации ситуации на топливном рынке, передает ТАСС.

Цены на нефтепродукты

Задуматься о снижении акцизов на нефтепродукты правительство заставил рост цен на бензин в России, который наблюдался с начала года. По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом. За неделю с 21 по 27 мая стоимость бензина марки Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 и Аи-98 — 44 и 49 рублей за литр соответственно. Дизельное топливо подорожало до 43,91 рубля за литр.

Для сдерживания роста цен на внутреннем рынке правительство поручило Минфину проработать возможность снижения акцизов на бензин и дизельное топливо. Как отмечал Козак, эта мера позволит лишь стабилизировать цены на нефтепродукты, а не понизить их (тогда речь шла о снижении на 2 тыс. рублей за тонну дизтоплива и на 3 тыс. рублей за тонну бензина).

По словам представителя Козака, еще 700 рублей с тонны нефтепродуктов может быть снято за счет отказа от планового повышения ставок акцизов с 1 июля. «Корректнее говорить об отмене ранее запланированного повышения ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июля», — пояснил он.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов оценил выпадающие доходы бюджета от снижения акцизов на топливо в 140 млрд рублей. Источники возмещения выпадающих доходов правительство должно определить осенью — это будут либо дополнительные ненефтегазовые доходы, либо заимствования, говорил Силуанов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние две недели стоимость Бензина выросла на бердских АЗС на 2 рубля, превысив психологическую отметку в 40 рублей за литр.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Вопрос к специалистам, как в психиатрии называется раздвоение личности? Вот так и называется борьба правительства

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Аноним

    Ослик понравился .
    главное, чтобы не напророчили

    Thumb up 0 Thumb down 0

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