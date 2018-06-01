Суд отказал в иске на возмещение убытков при покупке квартиры в Москве жителю Бердска

Проиграв дело в бердском суде, бердчанин обратился с заявлением в областной суд
Отказали в иске к риелторской фирме жителю Бердска. Потребитель был уверен, что риелторы не выполнили условий договора, поэтому обратился в Роспотребнадзор, а затем в суд.
— Нам написал жалобу бердчанин. Он сообщил, что через агентство недвижимости он продавал квартиру. Агентство взяло комиссионные, но он посчитал, что риелторы не оказали ему услугу в срок. Договор был заключен следующим образом: за три месяца клиенту должны были найти покупателей. И они уложились в срок. Бердчанин рассчитывал, что деньги за квартиру он получит в определенный срок, и потому заключил сделку на покупку квартиры в Москве для своей дочери. Но покупатель вовремя не передал деньги и клиент агентства недвижимости понес убытки при приобретение жилья в Москве на 100 тыс. рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.
Однако в договоре с агентом недвижимости было сказано: оказать услуги по размещению объявления и найти покупателей, отметила Людмила Щеголева. И условия эти они выполнили. Но у покупателя не оказалось денег, чтобы расплатиться в срок.
— Мы пытались зацепиться за фразу «найти покупателей», но на суде выступил представитель объединения риелторов и объяснил, что по этическим соображениям как только они находят покупателя, квартиру уже никому не предлагают, — объяснила Людмила Ивановна.
Продавец получил деньги за квартиру, только позже оговоренного срока. Понес убытки, так как рассчитывал на другую дату. Но данный факт уже находился за пределами договора.
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