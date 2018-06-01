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55% россиян увидели успешное искоренение коррупции в стране

Опрос: Граждане России назвали медицину, ГИБДД, полицию и ЖКХ самыми коррумпированными сферами.

1.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

55% россиян увидели успешное искоренение коррупции в стране

Здравоохранение назвали одной из самых коррумпированных сфер

Около четверти россиян считают сферу медицины наиболее коррумпированной в стране, а каждый шестой респондент полагает, что наибольшие коррупционные риски относятся к сфере Жилищно-коммунального хозяйства, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает  «Интерфакс».

«В топ рейтинга наиболее коррумпированных, по оценкам респондентов, сфер входят медицина (23%), ГИБДД (ГАИ) и полиция (по 16%), сфера ЖКХ (16%), судебная система и прокуратура (14%)», — сообщили социологи.

Около четверти россиян придерживаются мнения, что «во взяточничестве погрязло все общество», отмечают организаторы исследования.

Вместе с тем более половины респондентов считают, что власти справляются с решением проблем, связанных с коррупцией, отмечают во ВЦИОМ. «Действия властей по борьбе с коррупцией становятся для россиян все более заметными. О позитивных результатах работы в этом направлении сегодня говорят 55% граждан, тогда как об ухудшении ситуации — только 13%», — сообщили социологи.

При этом определенное впечатление на россиян оказали аресты чиновников и политиков в последние годы, что 42% респондентов воспринимают, как «свидетельство реальной борьбы властей со взяточничеством (среди жителей сел — 49%, 60-летних и старше — 48% — против 36% среди москвичей и петербуржцев, 37% в группе от 18 до 24 лет»).

Вместе с тем больший удельный вес опрошенных (47%) считают, что такие аресты — «всего лишь показательные акции, сведение счетов или конфликты конкурирующих кланов», об этом говорят 47% опрошенных.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, комментируя результаты опроса, сказал: «Россияне замечают результаты борьбы с коррупцией, но все-таки ожидают большего. Чаще всего наши сограждане стали говорить о коррупции как явлении, которое присуще всему нашему обществу — и это говорит о том, что возвращается эмоциональный фон, присущий замерам середины нулевых годов и отрицательно влияющий на доверие людей друг к другу и к власти».

«Высокий уровень коррупционности (по мнению россиян — ИФ) является вызовом для нового куратора отрасли (медицины — ИФ) в правительстве РФ и региональных властей. Можно порадоваться за ГИБДД — за последние годы меры по искоренению коррупции дали свои плоды — практически в два раза меньше россиян стали называть этот орган самым коррумпированным», — отмечает Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 20-21 мая 2018 г среди 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «55% россиян увидели успешное искоренение коррупции в стране»

    :-| :-| :-|

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