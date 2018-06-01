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С Днем детства!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой и побольше радостно-счастливого детского смеха вокруг!

1.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП»ЛДПР»:

Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех Бердчан и Гостей города с Днём Детства!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой и побольше радостно-счастливого детского смеха вокруг!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П..


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