С Днем детства!

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Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех Бердчан и Гостей города с Днём Детства!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой и побольше радостно-счастливого детского смеха вокруг!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П..