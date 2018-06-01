Путин сам позвонит губернаторам во время прямой линии

Всем смотреть

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня будет использован новый формат: глава государства будет общаться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, рассказал РБК источник в руководстве одного из регионов и подтвердили собеседник в кабмине, а также собеседник, близкий к Кремлю. Формат видеоконференции будет использоваться, когда президенту понадобится в режиме онлайн задать вопрос тому или иному чиновнику или главе субъекта Федерации в ответ на обращение или жалобу граждан, пояснил один из источников РБК.

РБК обратился к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с просьбой подтвердить использование нового для прямой линии формата связи с губернаторами. Тот не ответил на запрос РБК.

Администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию, рассказали РБК собеседники, близкие к руководству четырех регионов. «Просили не уходить в отпуска и быть на рабочем месте», — уточнил один из источников РБК. По словам другого собеседника, «всех глав регионов просили быть на связи».

В предыдущие годы просьбы обязательно смотреть прямую линию со стороны Кремля не поступали, это было «на совести» каждого губернатора, утверждает источник, близкий к руководству одной из региональных администраций. Пожеланий действительно не поступало, но наверняка все губернаторы старались прямую линию не пропускать, добавляет один из бывших глав субъектов в беседе с РБК.

Просьбы быть у экранов аргументировались тем, что президент во время прямой линии может дать непосредственно поручение тому или иному губернатору и каждый должен быть к этому готов, рассказывает источник, близкий к руководству одного из регионов. Губернаторы также должны быть готовы оперативно отреагировать на ту или иную просьбу или пожелание Путина разобраться с какой-либо проблемой, поясняет еще один собеседник РБК.

Включение из Крыма

В этом году одним из новшеств прямой линии будет отсутствие аудитории в студии, сообщала ранее Русская служба Би-би-си. На такой шаг пошли, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей, пояснял один из источников телерадиокомпании

Песков говорил, что в нынешней прямой линии предусмотрен ряд технологических новаций, а сама она «будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии».

Во время передачи традиционно происходят прямые включения из регионов. В этом году одним из мест включения будет Крымский мост, сообщил близкий к администрации президента собеседник РБК.

«Прямую линию с Владимиром Путиным» показывают с 2001 года. Когда он занимал пост премьер-министра, передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным». Задать вопросы главе государства можно через СМС, позвонив по телефону, через сайт программы или мобильные приложения «Москва — Путину» либо ОК Live. Обращения принимаются также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как менялась «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Первая подобная передача прошла в 2001 году. С тех пор она выходила в эфир 15 раз (в 2004 и 2012 годах мероприятие не состоялось), формат практически не менялся. Основные изменения были представлены техническими нововведениями: например, в 2005 году появилась возможность задать вопрос президенту через СМС, а в 2014-м — записав видео при помощи приложения «Москва — Путину». В 2016 году к прямой линии присоединилась социальная сеть «ВКонтакте», еще через год — «Одноклассники». При этом вопросы с помощью интернета принимались начиная с самой первой прямой линии с президентом. «Интернет — это, конечно, не такая популярная связь, как телефонная, но она достаточно быстро развивается», — говорила во время эфира в 2001 году ведущая передачи Екатерина Андреева.

Постоянно менялось и время проведения линии с президентом. Первые три эфира прошли в декабре, с 2005 по 2007 год передача выходила осенью — в сентябре и октябре, а с 2008 по 2011 год — в декабре. В 2012-м было принято решение прямую линию не проводить: в СМИ это связывали с ростом протестных настроений в обществе, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что причина в желании проводить традиционное общение с президентом в теплое время года. «Учитывая климатические условия, мы перейдем в режим, когда прямая линия будет проводиться все-таки в теплый сезон, а не в сезон, когда отмерзают уши и ноги», — отметил он. Четыре следующие передачи вышли в эфир в апреле, а в прошлом году — в еще более теплом июне.

Пенсионный возраст и бензин

Первые вопросы президенту в этом году, опубликованные на сайте проекта, касались увеличения пенсионного возраста, повышения цен на бензин, появления нового ведомства — Министерства науки и просвещения. Один из жителей Подмосковья просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места, где живут люди. Тема мусора и свалок поднималась во время прямой линии и в прошлом году. Жители подмосковной Балашихи жаловались главе государства на мусорный полигон «Кучино», расположенный возле жилых домов. Сразу после сюжета Следственный комитет начал проверку на предмет незаконной застройки территории возле свалки, а губернатор Московской области Андрей Воробьев тут же выехал на место. Свалку в итоге было решено закрыть.

В прошлом году жительница Забайкалья Наталья Калинина пожаловалась президенту, что ее дом сгорел в 2015 году и она вместе с дочерью-первоклассницей живет в заброшенном строении. Путин дал поручение губернатору Забайкалья Наталье Ждановой и прокуратуре выяснить, как израсходованы средства, выделенные на строительство жилья для погорельцев.

После того как жительница села Краснокумское Ставропольского края Валентина Саковская сообщила Путину, что не получила необходимой компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья, президент поинтересовался у главы региона Владимира Владимирова: «Где деньги?» Тот немедленно отправился в село, а по прибытии сообщил, что на счет Саковской переведена компенсация в размере 60 тыс. руб.

Запрос на общение

Просьбы к губернаторам обязательно смотреть прямую линию могут быть связаны с желанием организаторов продемонстрировать действия власти в режиме онлайн, считает политтехнолог Григорий Казанков. К тому же раньше были ситуации, когда губернаторы запоздало реагировали на критику и вопросы президента, — видимо, в Кремле хотели бы избежать этого сейчас, добавляет эксперт.

Сама по себе прямая линия нужна и до сих пор существует потому, что «создает иллюзию прямого общения Путина с народом»: «Запрос на общение с властью — это один из главных запросов людей. Для президента же прямая линия — один из способов ответить на этот запрос», — рассуждает Казанков.

Губернатор, продолжает эксперт, может объехать весь свой регион от начала до конца, а если туда прибыл президент, у людей все равно не возникает чувства, что глава государства приехал именно к ним. Прямая линия создает эффект, что президент пробивает бюрократическую прослойку и коммуницирует именно с простыми гражданами, констатирует Казанков.

Прямая линия — это важный инструмент удовлетворения запроса на непосредственное взаимодействие народа и власти, считает политолог Глеб Кузнецов. Многие губернаторы берут этот метод на вооружение, организовывая собственные прямые линии с гражданами, отмечает он.

«Самая главная проблема любой политической системы на сегодняшний день заключается в том, что люди чувствуют отчуждение от власти — они сами по себе, а власть сама по себе. И любая вещь, которая снижает это чувство, приносит пользу как стабильности государства, так и его политической системе», — резюмирует Кузнецов.