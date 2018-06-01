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Пропал кошелек с документами!

В четверг, 31.05.18, был утерян (украден) кошелек с документами на имя Багрицкой Анжелики. Убедительная просьба, если вы найдете их — вернуть (Марина 89039017529). Заранее спасибо!!