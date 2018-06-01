Судебный штраф 50 тыс. рублей заплатит директор УК за покалеченного горкой ребенка в Бердске

Суд приговорил директора бердской УК «Вымпел» Николая Яковченко к судебному штрафу в размере 50 тыс. рублей. Дело о покалеченном 9-летнем ребенке, на которого упала горка во дворе дома, который обслуживает управляющая компания Яковченко, рассматривал бердский горсуд сегодня, 1 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Инцидент произошел 16 сентября 2017 года на придомовой территории дома №17 на ул. Комсомольской. Рухнувшая металлическая горка сломала 3-класснику руку в двух местах. Суд согласился с доводами обвинения: управляющая компания должна содержать не только дом, который обслуживает, но и двор, даже если он находится на муниципальной земле, а здоровью ребенка причинен вред средней тяжести.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, судья Наталья Агеева рассмотрела ходатайство следователя:

-Решение суда в виде наложения судебного штрафа нельзя рассматривать, как приговор. Это не влечет правовых последствий в виде судимости. Такая мера появилась совсем недавно.

Между тем Николай Яковченко был обвиняемым по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция статьи — до 2 лет лишения свободы. Теперь он обязан в течение 60 дней оплатить штраф в пользу государства.

По информации из суда, в рамках этого дела никаких гражданских исков со стороны родителей пострадавшего мальчика заявлено не было. В судебном заседании Яковченко принес извинения семье ребенка.

справка

Статья 104.4 судебный штраф введена в 2016 году

1. Судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса РФ.

2. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.