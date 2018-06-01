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Первое ДТП произошло на Крымском мосту

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Первое ДТП произошло на Крымском мосту

Столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Основные нарушения ПДД на мосту — превышение скорости и остановка.

1.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Первое ДТП произошло на Крымском мосту

Крымский мост открыл Путин 15 мая

На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП, обошлось без пострадавших, сообщает  РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заказчика строительства — ФКУ Упрдор «Тамань».

Инцидент произошел днем 1 июня на 142-м километре трассы А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани). Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

«Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официально движение на Крымском мосту открылось 16 мая. Накануне по нему проехал на «КамАЗе Владимир Путин.


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