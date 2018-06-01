Первое ДТП произошло на Крымском мосту

На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП, обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заказчика строительства — ФКУ Упрдор «Тамань».

Инцидент произошел днем 1 июня на 142-м километре трассы А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани). Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

«Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официально движение на Крымском мосту открылось 16 мая. Накануне по нему проехал на «КамАЗе Владимир Путин.