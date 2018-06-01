Что такое взрослая жизнь и с чем ее едят

Студенты Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга вспоминают, как они начинали новую жизнь после школы и советуют выпускникам: «Не паникуйте и будьте серьёзно настроенными, а родные и друзья всегда поддержат».
Инна Бозиева,
фото предоставлены героями
На календаре начало июня, выпускники 11-х классов рвут на себе волосы. Начинается новая полоса в жизни, пора вылетать из гнезда и отправляться в самостоятельное плавание. В воздухе висит напряжение, куча вопросов, особенно для подростков из деревень и поселков – где жить, где достать денег, как позаботиться о себе, как разлучиться с родителями и друзьями? Все, кто переезжал в новый город, сталкивались с подобными вопросами. О своем нелегком опыте рассказали некоторые студенты.
Дана Полевщикова,
студентка 1 курса УрФУ:
Я предполагала, что расставание с моим маленьким, бесперспективным городом Качканаром дастся мне легко. В Екатеринбурге всё по-другому: больше мест для посещения, больше возможностей. Но когда время для переезда подошло, я осознала, что назад дороги нет, сейчас всё изменится. Я поняла, что совершенно не готова к новой жизни. Первый день для меня был очень стрессовым, хотя я старалась не показывать этого родителям. Думала, что как только отучусь – поскорее перееду обратно, в родной город.
Мама ревела несколько недель, она до сих пор не смирилась с моим переездом, хотя прошёл уже год. Я плакала вместе с ней. Первый месяц казался мне адом. По сути, я была полностью свободной, могла делать всё, что угодно. Но этого не чувствовалось и даже не хотелось.
Я жила по маминым инструкциям. Звонила ей и советовалась по любым вопросам: «Как приготовить яичницу?», «Как пользоваться стиралкой?». Однажды я устроила в квартире небольшой потоп. У нас протекала ванна, я очень долго не могла вытереть пол. А когда ушла гулять, мои соседки написали мне, что к нам в дверь кто-то стучится, и я должна идти домой и отвечать за свои поступки. Я тогда жутко испугалась, звонила маме и плакала, спрашивала, что мне делать.
Теперь, когда кто-то стучит в дверь с проблемой, нельзя сказать, что взрослых нет дома. Теперь взрослый – ты, и ты отвечаешь за свои поступки.
После переезда произошло сближение с родителями, я стала делиться с ними всеми подробностями. Навещала их каждую неделю по выходным. Меня накрыла сильная ностальгия по дому, я вдруг полюбила там всё – дороги, природу, пробегающих мимо собак! Казалось, что здесь хорошо и спокойно, а в большом городе вечная суматоха.
Пришлось столкнуться с такими ужасами, с которыми даже взрослые люди не готовы справляться. На второй неделе проживания, например, у нас случился пожар. Были какие-то проблемы с проводкой, и когда мы включали много электроприборов, у нас в квартире неприятно пахло. Однажды утром одна из девочек как обычно пошла в ванную, чтобы помыться, и спустя некоторое время начала задыхаться. Когда она вышла в коридор – обнаружила, что он полностью задымлён. Время было 7 утра, Катя (так зовут девочку), быстро всех нас разбудила. Дым понемногу проходил в наши комнаты. Мы намочили тряпки и приложили их к носу, потому что было тяжело дышать.
Мы позвонили пожарным, взяли все документы, но боялись выходить за дверь. Рядом с ней, с другой стороны, был электрический счётчик, от которого шли щелчки. Мы видели яркий свет, но не понимали, то ли это огонь, то ли электрический ток. Сначала приходили совершенно бредовые идеи – выйти на балкон и переждать.
Когда всё же решились и пулей вылетели из квартиры, увидели, что счётчик горит ярким, синим пламенем, и огонь уже пошёл по проводам. Мы стучали соседям и кричали, чтобы они выходили. У некоторых девочек началась паника. Я, хоть и была довольно напугана, держалась спокойно и понимала, что сейчас приедут пожарные и всё потушат.
После этой эпопеи у нас не было света несколько часов, мы еле как отправились на пары. Были мысли переехать в новую квартиру, но в итоге нам починили счётчик, и мы решили остаться в этой. Да, эмоционально было очень тяжело.
Я живу в однокомнатной квартире с четырьмя девочками. Это почти как жить в общаге, только условия намного комфортнее. Трудностей в таком проживании достаточно, у каждой из нас разный характер. Мы делим пространство, даже за место в холодильнике приходится бороться. Кому-то достаётся всё, а кому-то ничего. Мне тяжело так жить, потому что это не мои подруги, которых я знаю всю жизнь, а совершенно незнакомые люди. Даже то, что я долгое время, почти пять лет, общалась с одной из них в интернете, никак не изменило ситуацию. А они между собой уже давно знакомы. Каждый сам себе покупает еду, сам себе готовит. У одной девочки всё настолько серьёзно, что она даже купила себе отдельную сковородку и готовит только на ней. Убирает только своё личное пространство – общее её не волнует. Некоторые «слишком нежные» для того, чтобы вынести мусор.
Мы очень часто ссоримся в бытовом плане. Однажды девочки поссорились даже из-за того, что кто-то съел чей-то йогурт.
Со временем мы сплотились и стали относиться друг другу толерантнее. К плюсам можно отнести то, что в таких условиях никогда не бывает скучно. Мы спонтанно находим себе интересные занятия, веселимся. Иногда одалживаем друг у друга одежду, еду, средства личной гигиены. Но всё таки хочется личного пространства, свободы.
К деньгам я стала относиться серьёзнее. Меня полностью обеспечивают родители, и у меня нет каких-либо ограничений. Но я сама себе их ставлю. Часто экономлю на еде и проездах – езжу зайцем. Иногда хожу пешком, и добираюсь даже быстрее, потому что в городе вечные пробки. Но первое время я ездила на такси, тратила кучу денег, потому что с автобусами всё было проблематичнее. Сейчас я разобралась, в этом мне очень помог 2ГИС. А вот на кино и концерты мне денег не жалко. Родители хотят чтобы я развлекалась, потому что до 18 лет мне это было недоступно.
Сейчас всё изменилось. На зимних каникулах я приехала к себе в Качканар, и две недели безвылазно просидела дома, играя в компьютер. Я ощутила этот контраст, поняла, что уже привыкла в большому городу, к самостоятельности. Теперь мне нравится, что я могу сама распоряжаться своим временем, нравится то, где я учусь, где нахожусь. К родителям теперь приезжаю, как получится, в зависимости от обстоятельств. У меня есть желание жить одной, очень большие планы на будущее. Самостоятельная жизнь, несомненно, пошла мне на пользу. Я получила кучу бытовых навыков, научилась распределять своё время, осознала свою ответственность.
Валерия Пинус,
студентка 1 курса СПбГУ:
Я родом из Новосибирска, и долгое время грезила о поступлении в Санкт-Петербург. Твердила родителям, что амбиции не позволяют мне учиться в Новосибирске, очень сильно ссорилась с ними по этому поводу. Папа абсолютно не хотел меня отпускать, предлагал поступить в НГУ.
В итоге я сдала все экзамены, выбрала подходящий университет, подала заявку и оказалась в списках на поступление. Папа смирился и мы, после долгих поисков, сняли мне квартиру, рядом с университетом, в очень хорошем месте. Сфера недвижимости – это ужасно. Нужно долго ходить, выбирать квартиры, а покупать ещё сложнее. То перепланировка незаконная, то цены поднимают.
Сначала, для адаптации, со мной две недели жила бабушка. Она мне готовила и убиралась, и особой разницы с прежней жизнью я не ощущала. Но в первый день я ревела, осознав, что моя жизнь кардинально изменится. Было много сомнений, хотелось вернуться назад. Периодически такое ещё накатывает, особенно когда я с кем-нибудь поссорюсь или когда происходят завалы с учёбой. Было много страхов – одиночество, неспособность о себе позаботиться. Я была довольно неприспособленная.
Конечно, мне лень убираться и готовить себе. Я часто питаюсь всяким фастфудом. Но сейчас у меня прогресс – я научилась готовить котлеты, сырники и ещё пару блюд. Правда, они много раз подгорали, я в этом деле не мастер. Рано или поздно обстоятельства вынуждают тебя учиться готовить. Пришлось учиться пользоваться газовой плитой, потому что у нас дома была электрическая. Я до сих пор боюсь, что она взорвётся, и я вместе с ней. Посудомойки здесь тоже нет, приходится мыть посуду самой. Я привыкла к более комфортным условиям.
Мою полы, туалеты, хотя раньше всем этим брезговала. Постоянно забываю скидывать показания счётчиков, ох уж эта взрослая жизнь. Чувствую себя мужиком, научилась менять лампочки, вкручивать болты. Ещё очень часто страдаю из-за того, что заливаю чем-нибудь ковры, тканевые поверхности, потому что это съёмная квартира. Помню, как постирала куртку в стиральной машине. А этой машине лет примерно столько же, сколько и мне, и вода не слилась. Мне пришлось вычерпывать воду кастрюлей и полчаса выжимать эту куртку. Ещё как-то раз от влажности в ванной завелись мухи, и я включила полотенцесушитель, чтобы их убить. Конечно, у меня не идеально чистая квартира и я не супер-повар, но я справляюсь.
Я часто забываю закрыть дома дверь и сплю ночью с открытой. Как меня ещё не ограбили и не убили, я не знаю. У меня всё время паранойя, что я ушла из дома и не закрыла дверь, забыла выключить свет, воду, вынести мусор.
Но благодаря всему этому я реально чувствую, как становлюсь взрослым человеком. Одиночная жизнь идёт мне на пользу. Я не стала связываться с наркоманами, потому что у меня на это нет времени, я постоянно учусь. Стараюсь не гулять допоздна, очень боюсь всяких маньяков. У меня нет такой типичной, в понимании других, студенческой жизни. Многие, кто со мной учился, забивали на учёбу, и в итоге их сейчас нет с нами.
Очень тяжело, когда ты один в чужом городе. Нужно пытаться заводить друзей. Я бы не выжила здесь без знакомств. Одиночная жизнь меня раскрепостила, раньше я была закрытым человеком. Я подружилась с двумя девочками из Питера и одной из Новосибирска, хотя обычно иногородние дружат только с иногородними. В школе мне было гораздо тяжелее, у меня были натянутые отношения со многими ребятами.
Важно также оставаться на связи с родным городом. Я со своими друзьями общаюсь «Вконтакте», мы приезжаем друг к другу в гости. Каждый день по 20 минут разговариваем с мамой по телефону, обсуждаем проблемы.
А ещё я постоянно устаю, сижу до ночи за учёбой, делаю все в последний момент, потому что ленюсь. В итоге мало сплю, и как результат — портится настроение, кожа, хочется есть, в общем, ничего хорошего.
Мне очень нравится гулять, даже одной, находить новые места и постоянно узнавать этот город. Нравится мой университет и обстановка вокруг. Сейчас я записалась на сайклинг, хочу также пойти в спортзал. Здесь, несомненно, больше возможностей, всяких развлечений, выбора работы. К погоде особо привыкать не пришлось – это всё мифы.
Деньги я вообще не умею экономить. Они у меня постоянно кончаются. Папа ворчит, что я села на шею. В плане потребительства я скорее шопоголик, готова пожертвовать едой ради всякой корейской косметики, одежды. Лучше поголодать, но быть красиво накрашенной.
А вот что рассказывают и советуют более опытные в житейских вопросах студенты.
Ксения Полторанина,
студентка 3 курса НГПУ:
Я приехала в Новосибирск из Амурской области, города Тынды, в возрасте 17 лет. Оттуда 3 дня нужно ехать на поезде. Это маленький городок, скорее даже посёлок городского типа, с населением всего 45 тысяч человек. И нет возможности реализоваться. Парни, которые здесь остаются, в основном идут работать на железную дорогу, а девушки в 20 лет уже сидят с детьми. Родители со спокойной душой отпустили меня в новый город. Они были уверены, что у меня всё будет нормально.
Я всегда ставила их перед фактом. Нравится им это или нет, это моя жизнь. Шишек, безусловно, набивала, из-за того что не прислушивалась. Но какими бы не были мои решения, мои родители меня поддерживали.
Я считаю, что дети должны жить отдельно от родителей, особенно мальчики. Девчонкам не нужны маменькины сыночки. Другое дело, когда парень пытается жить самостоятельно, а родители его постоянно вырывают из этой жизни. Такое часто случается, когда ребёнок в семье один. Плохо, когда он не может сделать выбор самостоятельно. Родители вывели нас на определённый уровень выживания, но дальше человек должен сам прокладывать себе путь.
В Тынде меня практически все знали, потому что я занималась спортом и всегда была на виду. Кроме того, я со многими там общалась. Все подстраивались под мой импульсивный характер. В Новосибирске всё наоборот, тут город большой , тебя никто не знает, и тебе приходится подстраиваться под людей. Мне пришлось учиться быть и ведомой, и ведущей.
По родителям я тосковала только на первом курсе. А тоски по дому у меня никогда не было. Я давно уже там не была и не хочу возвращаться, для меня там нечего делать, нет возможностей и перспектив. Обычно родители и друзья приезжают ко мне в Новосибирск.
Первое время я жила у родственников. Я из небогатой семьи, и снимать квартиру моим родителям было не по карману. Мне вообще не нравилось, что меня опекают, я всегда стремилась быть независимой. Как-то на втором курсе я приехала из Тынды обратно в Новосибирск, и не смогла попасть в квартиру, в которой жила. Неделю ходила по друзьям, ночевала у них. Это было одновременно весело и грустно. По истечении недели я быстро решила этот вопрос и нашла новое жильё, но опыт был незабываемый. Журналистика не позволяла мне оплачивать счета. Мне пришлось устраиваться в KFS и забыть про работу по специальности. Я работала в этом ресторане в течение года, подстраивала свой график под учёбу. Сначала я снимала комнату, потом начала пробовать своё дело, и сейчас живу около института, сама снимаю однокомнатную квартиру и могу за неё заплатить.
Всегда надо быть осторожным с поиском квартир. Сейчас много квартирных агентств-мошенников, но я, к счастью, на них не попадалась. Я нашла квартиру на Авито. Лучше всего искать объявления от собственника.
Но в съёме квартиры есть и свои минусы, к примеру, ты не можешь найти друзей на таком же уровне, как и ты. Моя подруга, которая живет в общежитии, говорит, что ей неудобно приходить ко мне домой с ночёвкой, потому что я могу позволить себе снимать квартиру, а она – нет.
Как совмещать работу и учёбу? Когда у тебя нет денег, еды и жилья, то выбора не остаётся. Тебя пинает сзади жизнь, и ты идёшь и совмещаешь.
Если ты идёшь работать по профессии, надо быть готовым к тому, что ты не будешь много зарабатывать, по крайне мере не больше 30 тысяч. Если ты при этом учишься на очном, желательно, чтобы график был дневной, потому что ночью лучше готовиться к парам. Это должен быть плавающий, гибкий график, но не в ночном клубе или баре. Когда я начала работать в KFS, я сразу подружилась с коллективом и директором, объяснила ему, что я учусь на очном. После пар я сразу шла в KFS, и находилась там до 12-2 ночи, пока мы всё не уберем. Приходилось таким образом зарабатывать себе на жизнь, ведь есть хочется всегда.
Когда у тебя такой бешеный ритм жизни, нужно обязательно делать передышки. Хотя бы раз в 2-3 недели устраивать себе выходной. Желательно выездной — погулять в парке, отвлечься умственно. Без выходных мозги перестают работать, ты становишься как робот, эмоционально устаёшь.
Самая большая проблема для меня – научиться экономить. Я не умею правильно тратить деньги. Я знаю, к примеру, что должна отдать 15 тысяч за квартиру и 2 тысячи за коммуналку. Но если удаётся заработать больше денег, я трачу их на всякую ерунду – еду, одежду и прочее. У меня никогда не бывает такого, чтобы деньги оставались на следующий месяц. Трачу всё. Большинство денег я вкладываю в своё развитие, это разные тренинги, книги. Я прочитала книгу «Сила дисциплины», и там говорится, что нужно каждый месяц откладывать 1% от заработанного. На еде экономить нежелательно, питание должно быть правильным, тем более у студентов – наш мозг всегда активно работает. На себе тоже нельзя экономить, нужно себя баловать, от этого зависят наши эмоциональные пиксели. Лучше откладывать деньги, уметь их распределять.
У меня большие планы. После получения диплома я хочу переехать в Москву и возможно, в далёком будущем, в Японию.
Дарья Миронова,
студентка 3 курса НГПУ:
Я переезжала в Новосибирск из города Тогучин , он находится в 124 км отсюда. Там небольшое население, практически нет работы и перспектив для молодежи.
Родителям, которые не хотят отпускать ребёнка во взрослую жизнь, нужно рассказать, какие перспективы и планы у тебя на жизнь, чего ты можешь добиться. Показать плюсы и минусы города, и если они верят в тебя, то они смогут пережить расстояние и трудности.
Справиться с тоской по дому помогают социальные сети — различные фейстаймы, скайпы, возможно личные встречи. Всё зависит от времени, у меня иногда получается, я договариваюсь, когда мы увидимся. Как вариант , можно отвлечь себя себя какими-либо занятиями, найти работу.
Находиться в общежитии мне максимально трудно, потому что я не люблю такое количество людей, и мне нравится жить одной. Но общага есть общага, и приходилось на многое закрывать глаза , где-то подстраиваться под соседей. Если были какие-то проблемы, то садились и обсуждали их, решали конфликт. Но основная трудность — это конечно неприкосновенность личных вещей. Это действительно трудно, когда вы живёте вместе и кто-то из соседок берет твоё зеркало, или расчёску, или что-то ещё, я очень не люблю всё это. Может, это зависит от человека, но мне такое не нравится.
Бывало, что иногда сдавали нервы, и я просто уезжала к родителям . Когда мое психическое здоровье было на нуле, я брала перерыв , и так на протяжении всей учебы.
Готовка, стирка и уборка для меня вообще не проблема, мама научила меня всему. В этом плане спасибо моим родителям. Что касается совмещения учёбы и личной жизни — лично я успеваю все, хотя иногда не удаётся встретиться с некоторыми ребятами . Но мы поддерживаем связь в социальных сетях, а учеба для меня на первом месте, я ради этого сюда и приехала.
В целом, в самостоятельной жизни определённо есть свои плюсы. Ты можешь почувствовать себя ответственным. Могу посоветовать не паниковать и быть серьёзно настроенным , а родные и друзья всегда поддержат.
Катерина Дёмина.
практикующий психолог
Для начала спросите себя: я различаю понятия «чувствую/ощущаю»? Что вы отвечаете на вопрос «Как ты?», а что — на вопрос «Как ты себя чувствуешь?». В нашем языке первый вопрос предполагает ответ о психическом состоянии, а второй — о физическом. Как ты сегодня? Мне хорошо, или грустно, или я озабочен, или в тревоге, или мне весело, я счастлив.
Очень важно, чтобы к моменту отъезда из дома молодой человек был ознакомлен с функционирования своего организма в медицинском смысле. Чтобы вопросы медсестры на первом осмотре в студенческой поликлинике не ставили его в тупик.
Я предлагаю последовательно и настойчиво приучать детей обоих полов к уходу за собой. Конечная цель — полное самообслуживание к моменту окончания школы. Стирка, покупка одежды, продуктов, косметики, готовка — всё это подросток может и должен делать сам. Берите его с собой по магазинам, обсуждайте разные марки средств для посуды, учите правильно расходовать средства, не попадаться на всякие маркетинговые уловки, пользоваться скидками и спецпредложениями.
Кроме того, очень важно научить ребёнка выделять время на все эти упражнения. Ведь если вы обслуживали его целиком и полностью, чтобы «не отнимать время от уроков», он может даже не догадываться, что стирка вручную — это примерно час. Готовка — ещё час. И покупка продуктов на неделю — часа полтора. Соответственно, не будет резервировать время и силы под эти неинтересные дела.
Знает ли ваш ребёнок, как взрослые люди обращаются с разнообразными жизненными трудностями? Какой у него репертуар самоподдержки? Хорошо, если вы имеете хотя бы базовые представления о типах личности. Потому что одному человеку, чтобы отдохнуть, надо выйти в люди, сменить обстановку, поглазеть и пошататься среди огней и звуков (экстраверты), а другому — побыть одному в тишине и поразбираться в шкафу (интроверты).
Находим в сети книжки «Пять языков любви», «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», «Проект Счастье», изучаем, подсовываем детям. Мальчикам можно подсовывать выжимки и краткое содержание.
Главная задача нас как родителей — подготовить ребёнка к самостоятельной жизни в современной среде. Он должен уметь обращаться с деньгами, заботиться о своём здоровье, внешнем виде, окружающем пространстве. Хорошо, если молодой человек имеет представление о психологии — как своей, так и вообще людей. Это все гораздо важнее баллов ЕГЭ по математике, обществоведению и химии.
Но почему-то этому не учат в школе. Придётся нам самим. Да, им будет тяжко и временами совсем грустно. Так и нам было тяжко, поэтому мы и рвём себе жилы, пытаясь подстелить даже не соломки, а пуховых подушечек везде. Но они должны пройти это сами, чужой опыт присвоить невозможно. Зато как они гордятся своими достижениями! И как ощутимо прибывает у них сил, когда удаётся что-то преодолеть, справиться с трудностями, суметь. Не лишайте их этих побед, этих будущих воспоминаний, этих звёздочек на фюзеляже. Иначе им останется хвалиться только виртуальной жизнью.
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