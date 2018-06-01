Что такое взрослая жизнь и с чем ее едят

Я предполагала, что расставание с моим маленьким, бесперспективным городом Качканаром дастся мне легко. В Екатеринбурге всё по-другому: больше мест для посещения, больше возможностей. Но когда время для переезда подошло, я осознала, что назад дороги нет, сейчас всё изменится. Я поняла, что совершенно не готова к новой жизни. Первый день для меня был очень стрессовым, хотя я старалась не показывать этого родителям. Думала, что как только отучусь – поскорее перееду обратно, в родной город.

Мама ревела несколько недель, она до сих пор не смирилась с моим переездом, хотя прошёл уже год. Я плакала вместе с ней. Первый месяц казался мне адом. По сути, я была полностью свободной, могла делать всё, что угодно. Но этого не чувствовалось и даже не хотелось.

Я жила по маминым инструкциям. Звонила ей и советовалась по любым вопросам: «Как приготовить яичницу?», «Как пользоваться стиралкой?». Однажды я устроила в квартире небольшой потоп. У нас протекала ванна, я очень долго не могла вытереть пол. А когда ушла гулять, мои соседки написали мне, что к нам в дверь кто-то стучится, и я должна идти домой и отвечать за свои поступки. Я тогда жутко испугалась, звонила маме и плакала, спрашивала, что мне делать.

Теперь, когда кто-то стучит в дверь с проблемой, нельзя сказать, что взрослых нет дома. Теперь взрослый – ты, и ты отвечаешь за свои поступки.

После переезда произошло сближение с родителями, я стала делиться с ними всеми подробностями. Навещала их каждую неделю по выходным. Меня накрыла сильная ностальгия по дому, я вдруг полюбила там всё – дороги, природу, пробегающих мимо собак! Казалось, что здесь хорошо и спокойно, а в большом городе вечная суматоха.

Пришлось столкнуться с такими ужасами, с которыми даже взрослые люди не готовы справляться. На второй неделе проживания, например, у нас случился пожар. Были какие-то проблемы с проводкой, и когда мы включали много электроприборов, у нас в квартире неприятно пахло. Однажды утром одна из девочек как обычно пошла в ванную, чтобы помыться, и спустя некоторое время начала задыхаться. Когда она вышла в коридор – обнаружила, что он полностью задымлён. Время было 7 утра, Катя (так зовут девочку), быстро всех нас разбудила. Дым понемногу проходил в наши комнаты. Мы намочили тряпки и приложили их к носу, потому что было тяжело дышать.

Мы позвонили пожарным, взяли все документы, но боялись выходить за дверь. Рядом с ней, с другой стороны, был электрический счётчик, от которого шли щелчки. Мы видели яркий свет, но не понимали, то ли это огонь, то ли электрический ток. Сначала приходили совершенно бредовые идеи – выйти на балкон и переждать.

Когда всё же решились и пулей вылетели из квартиры, увидели, что счётчик горит ярким, синим пламенем, и огонь уже пошёл по проводам. Мы стучали соседям и кричали, чтобы они выходили. У некоторых девочек началась паника. Я, хоть и была довольно напугана, держалась спокойно и понимала, что сейчас приедут пожарные и всё потушат.

После этой эпопеи у нас не было света несколько часов, мы еле как отправились на пары. Были мысли переехать в новую квартиру, но в итоге нам починили счётчик, и мы решили остаться в этой. Да, эмоционально было очень тяжело.

Я живу в однокомнатной квартире с четырьмя девочками. Это почти как жить в общаге, только условия намного комфортнее. Трудностей в таком проживании достаточно, у каждой из нас разный характер. Мы делим пространство, даже за место в холодильнике приходится бороться. Кому-то достаётся всё, а кому-то ничего. Мне тяжело так жить, потому что это не мои подруги, которых я знаю всю жизнь, а совершенно незнакомые люди. Даже то, что я долгое время, почти пять лет, общалась с одной из них в интернете, никак не изменило ситуацию. А они между собой уже давно знакомы. Каждый сам себе покупает еду, сам себе готовит. У одной девочки всё настолько серьёзно, что она даже купила себе отдельную сковородку и готовит только на ней. Убирает только своё личное пространство – общее её не волнует. Некоторые «слишком нежные» для того, чтобы вынести мусор.

Мы очень часто ссоримся в бытовом плане. Однажды девочки поссорились даже из-за того, что кто-то съел чей-то йогурт.

Со временем мы сплотились и стали относиться друг другу толерантнее. К плюсам можно отнести то, что в таких условиях никогда не бывает скучно. Мы спонтанно находим себе интересные занятия, веселимся. Иногда одалживаем друг у друга одежду, еду, средства личной гигиены. Но всё таки хочется личного пространства, свободы.

К деньгам я стала относиться серьёзнее. Меня полностью обеспечивают родители, и у меня нет каких-либо ограничений. Но я сама себе их ставлю. Часто экономлю на еде и проездах – езжу зайцем. Иногда хожу пешком, и добираюсь даже быстрее, потому что в городе вечные пробки. Но первое время я ездила на такси, тратила кучу денег, потому что с автобусами всё было проблематичнее. Сейчас я разобралась, в этом мне очень помог 2ГИС. А вот на кино и концерты мне денег не жалко. Родители хотят чтобы я развлекалась, потому что до 18 лет мне это было недоступно.

Сейчас всё изменилось. На зимних каникулах я приехала к себе в Качканар, и две недели безвылазно просидела дома, играя в компьютер. Я ощутила этот контраст, поняла, что уже привыкла в большому городу, к самостоятельности. Теперь мне нравится, что я могу сама распоряжаться своим временем, нравится то, где я учусь, где нахожусь. К родителям теперь приезжаю, как получится, в зависимости от обстоятельств. У меня есть желание жить одной, очень большие планы на будущее. Самостоятельная жизнь, несомненно, пошла мне на пользу. Я получила кучу бытовых навыков, научилась распределять своё время, осознала свою ответственность.