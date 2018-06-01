Снесли по решению суда магазин известного предпринимателя в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло сообщение от читателя Алексея Юши с вопросом о сносе магазина, расположенного около дома №114 по улице Красная Сибирь. Его, как и других жителей Микрорайона, интересовало, почему разрушили здание и что построят на его месте.

Вице-мэр Бердска по строительству Петр Ким объяснил, что снос здания проводился во исполнение решения Бердского городского суда.

— Земельный участок в районе дома №114 по ул. Красная Сибирь находился в аренде у Супруна И. П. Действие договора окончилось 1 мая 2015 года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Петр Анатольевич.

По договору арендатор был обязан добровольно освободить занимаемый земельный участок по окончании срока действия договора. Кроме того, Супрун должен был демонтировать торговый объект, который стоял на участке.

Исходя из того, что арендатор не исполнил этого, администрация Бердска обратилась в Бердский городской суд с требованием об освобождении указанного земельного участка.

По решению суда земельный участок был освобожден от незаконного торгового объекта и передан в ведение администрации.

В настоящее время территория свободна от каких-либо объектов, информация о размещении нового строения в администрации Бердска отсутствует.