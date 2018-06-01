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Снесли по решению суда магазин известного предпринимателя в Бердске

С использованием экскаватора разрушили торговый павильон, принадлежавший Игорю Супруну, из-за давно истекшего срока аренды. (ФОТО)

1.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Алексея Юши Нет комментариев

Снесли по решению суда магазин известного предпринимателя в Бердске

Магазин ИП Супруна снесли по решению суда

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло сообщение от читателя Алексея Юши с вопросом о сносе магазина, расположенного около дома №114 по улице Красная Сибирь. Его, как и других жителей Микрорайона, интересовало, почему разрушили здание и что построят на его месте.

Вице-мэр Бердска по строительству Петр Ким объяснил, что снос здания проводился во исполнение решения Бердского городского суда.

— Земельный участок в районе дома №114 по ул. Красная Сибирь находился в аренде у Супруна И. П. Действие договора окончилось 1 мая 2015 года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Петр Анатольевич.

Снесли по решению суда магазин известного предпринимателя в Бердске

Снос магазина у дома №114 по улице Красная Сибирь

По договору арендатор был обязан добровольно освободить занимаемый земельный участок по окончании срока действия договора. Кроме того, Супрун должен был демонтировать торговый объект, который стоял на участке.

Исходя из того, что арендатор не исполнил этого, администрация Бердска обратилась в Бердский городской суд с требованием об освобождении указанного земельного участка.

По решению суда земельный участок был освобожден от незаконного торгового объекта и передан в ведение администрации.

Снесли по решению суда магазин известного предпринимателя в Бердске

Снос магазина с помощью экскаватора

В настоящее время территория свободна от каких-либо объектов, информация о размещении нового строения в администрации Бердска отсутствует.


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