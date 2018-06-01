Кадыров возвращает на родину около 100 российских детей из Ирака

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 100 российских детей будут возвращены на родину из Ирака.

«После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребенка. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале, передает «Интерфакс».

По его словам, в Россию детей привезут в два этапа: первая группа состоит из 49 человек, 25 из них прибудут уже в июне этого года.

«Подготовлены все необходимые документы для пересечения детьми границы. По остальным проходят соответствующие процедуры»,- подчеркнул глава Чечни.

Вторым этапом, рассказал он, станет возвращение детей граждан России, рожденных за пределами страны, таких детей — 45.

«Это очень сложный процесс, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников. Мы намерены обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче ДНК. Это позволит установить факт гражданства ребенка и упростит процедуру возвращения», — заявил Кадыров.

«Хочу подчеркнуть, что все дети находятся под российской юрисдикцией. У нас также есть договоренность с иракскими властями, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание», — отметил глава Чечни.