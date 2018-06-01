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Кадыров возвращает на родину около 100 российских детей из Ирака

Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения. Глава Чечни договорился, что усыновления в иракские семьи не будет.

1.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Кадыров возвращает на родину около 100 российских детей из Ирака

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 100 российских детей будут возвращены на родину из Ирака.

«После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребенка. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале, передает «Интерфакс».

По его словам, в Россию детей привезут в два этапа: первая группа состоит из 49 человек, 25 из них прибудут уже в июне этого года.

«Подготовлены все необходимые документы для пересечения детьми границы. По остальным проходят соответствующие процедуры»,- подчеркнул глава Чечни.

Вторым этапом, рассказал он, станет возвращение детей граждан России, рожденных за пределами страны, таких детей — 45.

«Это очень сложный процесс, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников. Мы намерены обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче ДНК. Это позволит установить факт гражданства ребенка и упростит процедуру возвращения», — заявил Кадыров.

«Хочу подчеркнуть, что все дети находятся под российской юрисдикцией. У нас также есть договоренность с иракскими властями, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание», — отметил глава Чечни.


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Более 570 тысяч детей живут в Новосибирской области Снесли по решению суда магазин известного предпринимателя в Бердске Кадыров возвращает на родину около 100 российских детей из Ирака

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Он забыл добавить за что они осуждены, Иракскими властями. Эти дети и женщины с пятилетнего возраста, хоть ножом хоть автоматом кого хочешь завалят, и понять не успеешь.

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