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Избил сотрудника колонии осужденный в Новосибирске

Ему не понравилось, что помощник начальника ИК-3 осматривает камеру штрафного изолятора. Напавшего обвиняют в дезорганизации.

1.06.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Избил сотрудника колонии осужденный в Новосибирске

Осужденному добавят срок до 5 лет

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Заместитель прокурора Первомайского района города Новосибирска Александр Бабкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества – то есть применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 4 мая 2018 года осуждённый Алексей Кондратьев, отбывающий наказание в исправительной колонии №3 регионального управления ФСИН, стал проявлять недовольство законными и обоснованными действиями дежурного помощника начальника колонии по техническому осмотру камеры штрафного изолятора.

Он нанёс потерпевшему множественные удары руками в живот, из-за которых сотрудник колонии испытал сильную физическую боль.

Санкция уголовного закона предусматривает за это преступление безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд города Новосибирска.


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