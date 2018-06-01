Построит СТО у жилых домов военного городка предприниматель в Бердске

Стал известен хозяин стройки, расположенной на пустыре у перекрестка улиц Горького и Полевой в Бердске. Несколько лет эта площадка пустовала. Но в прошлом году неизвестные строители установили на ней забор и разровняли на огороженной территории землю.

Объект, находящийся за забором, не имеет паспорта, что наводит на размышления о законности стройки. Бердчане, проживающие в близлежащих домах, не смогли получить информацию о стройке даже у строителей. По их словам, последние работы проводились в прошлом году ближе к осени — рабочие «заливали» пандус при въезде на стройку.

Татьяна, живущая в доме №6 по улице Горького, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о скрытности, с которой рабочие отвечали на вопросы жителей.

— Забор появился в 2017-году, примерно в середине лета. Приехали бульдозеры, сначала выровняли там всё, а затем стали забор ставить. Ни на машинах, ни на одежде рабочих не было никаких опознавательных знаков. Они себя никак не называли, на вопросы не отвечали, а только отмалчивались. Никто из соседей не знает, что там такое будет, — недоумевает Татьяна.

На огороженной территории, на которую можно попасть через проем в воротах, есть первая постройка. Ленточный фундамент, площадь которого намекает на небольшой магазин.

Заброшенность стройки налицо — провалы грунта вокруг столбов и над коммуникациями никто не устраняет.

— Мы ни про забор, ни про назначение стройки ничего не знаем. Когда рабочие тут были и ставили забор, мы подходили и спрашивали, кто они? Они ответили, что это секретно. Приехали на «джипах», забор поставили, площадку почистили, колодцы какие-то сделали… Соседи говорят, что здесь вроде как собираются делать СТО. Но точно этого, конечно, никто не знает, — поделилась Ольга, жительница дома №4 на ул. Горького.

Вице-мэр Бердска по строительству Петр Ким рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о собственнике объекта, законности, а так же о том, что именно планируется построить на этом пустыре.

-Земельный участок у пересечения улиц Горького и Полевой, площадью 3373 кв. метра предоставлен в аренду Алексею Герасимчуку. Ему выдано разрешение от 18.05.2017 на строительство здания мастерской технического обслуживания автотранспорта на 2 поста. Разрешение действовало до 30 ноября 2017 года. Стройка была законна, функциональное назначение проектируемого объекта соответствует зоне разрешенного использования — ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания, — пояснил Петр Анатольевич.

Что будет с этой стройкой дальше, когда срок действия разрешения уже истек — пока неизвестно. «Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.