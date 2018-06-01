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Построит СТО у жилых домов военного городка предприниматель в Бердске

Землю, пустовавшую несколько лет, обнесли забором без опознавательных знаков. Владельца и назначение объекта строители держали в тайне. (ФОТО)

1.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 4 коммент.

Построит СТО у жилых домов военного городка предприниматель в Бердске

Фундамент под СТО на стройплощадке у военного городка.

Стал известен хозяин стройки, расположенной на пустыре у перекрестка улиц Горького и Полевой в Бердске. Несколько лет эта площадка пустовала. Но в прошлом году неизвестные строители установили на ней забор и разровняли на огороженной территории землю.

Объект, находящийся за забором, не имеет паспорта, что наводит на размышления о законности стройки. Бердчане, проживающие в близлежащих домах, не смогли получить информацию о стройке даже у строителей. По их словам, последние работы проводились в прошлом году ближе к осени — рабочие «заливали» пандус при въезде на стройку.

Построит СТО у жилых домов военного городка предприниматель в Бердске

Строительная площадка у перекрестка улиц Горького и Полевой

Татьяна, живущая в доме №6 по улице Горького, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о скрытности, с которой рабочие отвечали на вопросы жителей.

— Забор появился в 2017-году, примерно в середине лета. Приехали бульдозеры, сначала выровняли там всё, а затем стали забор ставить. Ни на машинах, ни на одежде рабочих не было никаких опознавательных знаков. Они себя никак не называли, на вопросы не отвечали, а только отмалчивались. Никто из соседей не знает, что там такое будет, — недоумевает Татьяна.

Построит СТО у жилых домов военного городка предприниматель в Бердске

Единственная постройка на площадке — фундамент под СТО

На огороженной территории, на которую можно попасть через проем в воротах, есть первая постройка. Ленточный фундамент, площадь которого намекает на небольшой магазин.

Заброшенность стройки налицо — провалы грунта вокруг столбов и над коммуникациями никто не устраняет.

Построит СТО у жилых домов военного городка предприниматель в Бердске

Провалы грунта у столбов и над коммуникациями никто не устраняет

— Мы ни про забор, ни про назначение стройки ничего не знаем. Когда рабочие тут были и ставили забор, мы подходили и спрашивали, кто они? Они ответили, что это секретно. Приехали на «джипах», забор поставили, площадку почистили, колодцы какие-то сделали… Соседи говорят, что здесь вроде как собираются делать СТО. Но точно этого, конечно, никто не знает, — поделилась Ольга, жительница дома №4 на ул. Горького.

Вице-мэр Бердска по строительству Петр Ким рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о собственнике объекта, законности, а так же о том, что именно планируется построить на этом пустыре.

-Земельный участок у пересечения улиц Горького и Полевой, площадью 3373 кв. метра предоставлен в аренду Алексею Герасимчуку. Ему выдано разрешение от 18.05.2017 на строительство здания мастерской технического обслуживания автотранспорта на 2 поста. Разрешение действовало до 30 ноября 2017 года. Стройка была законна, функциональное назначение проектируемого объекта соответствует зоне разрешенного использования — ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания, — пояснил Петр Анатольевич.

Что будет с этой стройкой дальше, когда срок действия разрешения уже истек — пока неизвестно. «Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.


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(4) Комментариев

  1. Александр

    Я в шоке от нашей администрации . Город превращают не пойми во что , прям впритык к жилым многоэтажным домам лепят СТОшку. А стройка встала и теперь все это убожество стоит и портит вид всем окружающим , и никому нет дела. Как можно вообще воспринимать всерьез этих людей из администрации если им нет дела до возмущения граждан и до того как выглядит их город. Их компетентность чуть ниже чем 0 . Даже не говорят горожанам о том что будет здесь строится , хотя паспорт объекта должен висеть .

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    • zizou

      Город превращают не пойми во что
      ==========================
      у нас скоро и какая-нибудь эпидемия будет.
      на земле МО от Пионерской до Ключевой уже третий год растёт свалка, образовавшаяся с лёгкой руки администрации. кто что туда свозит — никому неизвестно: кто угодно может туда привезти выбросить любого яду, любые трупы (и сейчас опять лежит собака), талая вода и дожди это всё выносят на «дорогу», машины это на колёсах развозят, по этой земле идут коровы на пастбище, жрут траву, которая там растёт, пьют воду из луж рядом со свалкой и трупами…
      никому из администрации дела до этого нет: «это не наша земля»

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  2. Аноним

    Садик или школу что то полезное бы построили отдают за копейки в аренду и радуется администрация .Ким наведите порядок в городе Бердске застройка хаотичная ни вида не удобств ,кому что в голову взбредет ,то и строит .

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