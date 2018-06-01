Угрожают коллекторы отобрать квартиру пенсионерки за долги сына в Бердске

Боится отвечать на телефонные звонки с неизвестных номеров жительница Бердска. Мало того, именно от таких звонков ее начинает трясти и лихорадить. Два месяца подряд ее терроризировали коллекторы из микрофинансовых организаций. Все дело в том, что ее сын брал в них небольшие суммы и не рассчитывался. А проценты росли как снежный ком. По долгам он не рассчитывался. Коллекторы без стыда и совести угрожали матери.

— Сын со мной не живет. Он работает. Но иногда уходит в запой. На две-три недели. Гуляет вместе с дружками. В это время берет кредиты в «Быстрых деньгах». А отдавать-то нечем. Вот я за него и отдуваюсь. Звонят из микрофинансовых организаций часто. По очереди, то мужчина, то женщина. Я говорила, что не брала у них деньги и обращаются они не по адресу, мало того, что это их не волнует, они еще и угрожают, что заберут у меня часть недвижимости, принадлежащей сыну, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 69-летняя Любовь Ивановна.

Первая «психическая атака» случилась два года назад. И не выдержав ее, Любовь Ивановна отдала все свои скромные накопления. Ее сын тогда обещал, что больше никогда не будет брать кредиты, а ей все вернет до копеечки. Деньги так и вернул и обещания не исполнил.

В апреле этого года все повторилось до мельчайших подробностей.

— У меня муж инвалид первой группы. Лежачий. За ним нужен уход, а вот волноваться ему категорически нельзя. А тут эти звонки постоянные. С угрозами. Меня всю трясет. Не выдержала, заняла деньги и пошла в «Быстрые деньги». Долг погасила. Отдала 20 000 рублей. Попросила сотрудников кредитной организации внести имя сына в черный список и не давать ему больше в долг. Ведь мне, пенсионерке, приходится расплачиваться. А сотрудница отвечает, мол, несите справку, что он алкоголик. Где ж я ее возьму? Он на учете у нарколога не стоит. Больным себя не считает. И следовательно, лечиться ему не нужно. Так я поняла, что если он опять придет за кредитом, ему опять его дадут, — негодовала пенсионерка.

Опасения бердчанки оказались не напрасными. В мае «террористы» опять проявили себя. Только сумма оказалась для женщины неподъемной — 70 000 рублей. Пенсионерка плакала, умоляла не беспокоить ее. Говорила, что не может она больше платить по долгам сына — эти «бешеные деньги» ее уже обобрали до нитки. Да разве звонившим людям есть дело до ее бед и несчастий. Они продолжали методически долбить ее звонкам и угрожали забрать часть квартиры, принадлежащей сыну.

Любовь Ивановна еще не успела рассчитаться по предыдущему долгу, который она брала для погашения кредита сына, как ей пришлось влезать в новые долги. Только теперь деньги она взяла в банке. Правда, не под такой бешеный процент, как в микрофинансовых организациях.

— Муж мой об этом не знает. Нельзя ему говорить такое. Ему и так плохо. А сейчас у нас закончились все деньги. Купить необходимые лекарства не могу. Одно только радует, больше не донимают меня звонками, — утирая слезы, говорила бердчанка.

Опять у Любови Ивановны состоялась беседа с сыном. Он раскаивался, обещал вернуть матери все потраченные на его кредиты деньги. Только пенсионерка этому уже не верит. Решила, что часть принадлежащей ему доли в квартире перепишет на себя. Кто знает, в какую сумму вылезет следующий кредит сына. Самое страшное, что не знает пенсионерка, как бороться с этими, как она называет микрофинансовые организации, «бешеными деньгами». Роняя слезы на бумагу, она написала обращение к бердчанам и местной власти.

— Бердчане, разве нам нужны эти кредитные организации, которые разрослись у нас как грибы после дождя? В центре города понастроили эти вонючие киоски, реально вонючие, так как между ними появились импровизированные туалеты. Вы замечали, как смердит на остановках? И это, повторюсь, в самом центре города, где должны быть красивые цветники или хотя бы вазоны с цветами. Но наша администрация отдает землю в аренду кому не попадя. Возможно, об этих киосках мы скоро узнаем в разделе «криминальная хроника». А пока киоски «с душком» будут грабить народ, а люди на остановках будут ютиться, дышать «ароматами» и лицезреть пустые бутылки, плевки и окурки.

Уважаемые господа, работающие в горадминистрации, отчитываясь о проделанной работе, вы говорите, что наш город становится все краше и краше. У вас что-то со зрением и обонянием? Или красоту мы понимаем и видим по-разному? Мне, к примеру хочется видеть свой город с красивыми цветниками, продуманным дизайном, а не эти уродливые киоски. Создается впечатление, что скоро будут второй этаж на эти киоски надстраивать. Доходный бизнес!? Бешеные деньги кому-то вскружили голову? Как сказал герой фильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру, мне за державу обидно!» И мне… обидно!!!

Заявите о себе в письменном виде

Когда в семье появляется подобный человек, нужно забрать у него паспорт и припрятать его. Без этого документа ему никогда не получить кредита. Но такой вариант больше подходит для недееспособных граждан. Или для тех, кто легко поддается чужому влиянию.

По словам ведущего специалиста-эксперта бердского Роспотребнадзора Людмилы Щеголевой, если пенсионерка знает, в какой микрофинансовой организации ее сын берет деньги, ей нужно отправиться туда с заранее составленным заявлением. В заявлении указать, что она не имеет отношения к кредитам своего сына, он их берет без его ведома, и поэтому просит, чтобы ее больше не беспокоили. Необходимо указать еще и состояние здоровья, в том числе и супруга. В общем, все весомые причины, по которым коллекторы не имеют права ее беспокоить.