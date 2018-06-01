Курсанты из Африки спели «Офицеров» и прочитали «Жди меня» на конкурсе в Новосибирске
В конкурсе «Я говорю по-ручки!», который прошел в НГТУ, участвовали студенты из Китая, Монголии, Лаоса, Бангладеш, Афганистана, Египта, Ливана, Италии, Эквадора, Японии и целого ряда африканских стран.(ВИДЕО)
Африканский курсант сорвал аплодисменты за песню «Офицеры»
31 мая в Новосибирском государственном техническом университете прошел XVII ежегодный конкурс «Я говорю по-русски!», в ходе которого иностранные студенты соревновались в выступлениях на русском языке.
Особенно тепло встретили зрители номера курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Карвало Ивандро Жозе Камило Де Жесус Улипава (Ангола) выступил со стихотворением «Жди меня» К. Симонова, аккомпанемент на гитаре Пхиммавонг Бунмисай (Лаос). Танга Паркис Та (Камерун) исполнил песню «Офицеры» Олега Газманова, сообщил Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ.
В конкурсе участвовали более 50 иностранных студентов из шести вузов Новосибирска: НГУ, НГТУ, НГМУ, НГАСУ (Сибстрин), СГУПС, НВВКУ. Студенты приехали в Новосибирск из Китая, Монголии, Лаоса, Бангладеш, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Ливана, Камеруна, Нигера, Конго, Буркина-Фасо, Свазиленда, Анголы, Замбии, Италии, Эквадора, Республики Корея, Японии.
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Он не просто поёт. Он понимает о чём поёт. Эта народная песня стран центральной Африки уже стала.
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