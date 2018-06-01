Курсанты из Африки спели «Офицеров» и прочитали «Жди меня» на конкурсе в Новосибирске

31 мая в Новосибирском государственном техническом университете прошел XVII ежегодный конкурс «Я говорю по-русски!», в ходе которого иностранные студенты соревновались в выступлениях на русском языке.

Особенно тепло встретили зрители номера курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Карвало Ивандро Жозе Камило Де Жесус Улипава (Ангола) выступил со стихотворением «Жди меня» К. Симонова, аккомпанемент на гитаре Пхиммавонг Бунмисай (Лаос). Танга Паркис Та (Камерун) исполнил песню «Офицеры» Олега Газманова, сообщил Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ.

В конкурсе участвовали более 50 иностранных студентов из шести вузов Новосибирска: НГУ, НГТУ, НГМУ, НГАСУ (Сибстрин), СГУПС, НВВКУ. Студенты приехали в Новосибирск из Китая, Монголии, Лаоса, Бангладеш, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Ливана, Камеруна, Нигера, Конго, Буркина-Фасо, Свазиленда, Анголы, Замбии, Италии, Эквадора, Республики Корея, Японии.

Победителями конкурса стали: Альберто Макки (НГТУ, Италия), Хироши Мори (НГТУ, Япония), Сун Юйин (НГУ, Китай), Пи Юаньчжо (НГУ, Китай), Булолиддин Шукуров (СГУПС, Таджикистан), Танга Паркис Та (НВВКУ, Камерун), Карвало Ивандро Жозе Камило Де Жесус Улипава (НВВКУ, Ангола), Очгэрэл Золгэрэл (НГАСУ (Сибстрин), Монголия), Аскаров Мухаммадзиё (НГМУ, Узбекистан).

Организаторы конкурса — кафедра русского языка факультета гуманитарного образования НГТУ, Центр международного образования НГТУ, Городской межнациональный центр Новосибирска.

Видео НГТУ