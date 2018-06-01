Разрушаются отремонтированные по президентскому проекту дороги в Новосибирске

На участке дороги в центре Новосибирска, по поводу которого делал замечание заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов в ходе обследования объектов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», провалился асфальт. Улучшить качество ремонта дорог в Новосибирске и усилить контроль за выполнением работ подрядчиками мэрии Новосибирска было рекомендовано по поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова.

На 43 объектах Новосибирской агломерации сегодня ведутся работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что реализация проекта находится на контроле областного минтранса и лично главы региона Андрея Травникова. Помимо властей за рабочим процессом внимательно наблюдают общественные организации и СМИ.

Глава регионального минтранса добавил, что общественный контроль за реализацией проекта очень важен, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В частности, после одной из публикаций 25 мая про провал асфальта на Красном проспекте в районе перекрестка с ул. Гоголя подрядчику пришлось оперативно устранить дефект. Анатолий Костылевский напомнил, что про работы на Красном проспекте шла речь 17 мая в ходе объезда дорожных объектов приоритетного проекта Новосибирска. Еще тогда заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов обратил внимание заказчиков и подрядчиков на работы по фрезерованию: их нужно проводить так, чтобы при движении транспорта нижележащие слои дороги не разрушались. Врио министра подчеркнул, что глава области Андрей Травников поставил задачу: соблюдать сроки и усилить контроль за качеством выполнения работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», подходить к работам комплексно.

На сегодняшний день подрядные организации вышли на 43 из 54 дорожных объектов приоритетного проекта. Работы ведутся на региональных и межмуниципальных автодорогах, в Новосибирске, Бердске, Искитиме, р. п. Кольцово. Дорожники фрезеруют дорожное покрытие, укладывают выравнивающий слой, демонтируют старые бордюры, отсыпают основание из щебня под тротуары и проводят другие работы.

В целом работу подрядных организаций контролируют представители областного минтранса, ФКУ «Сибуправтодор», заказчиков, общественных организаций и движений. Анатолий Костылевский подчеркнул значимость взаимодействия заказчиков с региональным отделением Общероссийского народного фронта в Новосибирской области: «Замечания, которые обнаружили инспекторы народного фронта на объектах приоритетного проекта 2018 года, приняты на вооружение. Заказчикам и подрядчикам необходимо строго соблюдать дорожные технологии при выполнении работ – от этого зависит качество и безопасность дорог». Так, технологии не были соблюдены на еще одном объекте, информация о котором появилась в СМИ. На перекрестке ул. Немировича-Данченко и Станиславского уже после того, как положили новый асфальт, раскопали землю. Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона также подчеркнул, что в процессе работы подрядчики должны уделять особое внимание безопасности дорожного движения и создавать минимум неудобств для автомобилистов.

В общественном контроле реализации приоритетного проекта могут принять участие все жители региона. Для этого в ТУАД открыта «горячая линия» (телефон: 8(383)335-81-55 или 730), а в социальной сети «Вконтакте» работает официальная группа проекта «Безопасные и качественные дороги | Новосибирск».

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р. п. Кольцово.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проверяющие бердские дороги сделали замечания по поводу парковки у бизнес-центра «Вега». Ее нужно ликвидировать. К этому приступят в июне, рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

Напомним, что в Бердске по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году реконструируют ул. Лунную в Микрорайоне за 84 млн рублей.