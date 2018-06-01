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От гравитационных туалетов в поездах хотят отказаться РЖД

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От гравитационных туалетов в поездах хотят отказаться РЖД

Новые вагоны, которые закупает компания, оснащены биотуалетами, кондиционерами, розетками и USB-портами. В будущем в них появятся душевые кабины.

1.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

От гравитационных туалетов в поездах хотят отказаться РЖД

РЖД повезут в комфортом поезде

«Дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует к 2025 году закупить около 5 тыс. вагонов у «Трансмашхолдинга», инвестиции составят более 230 млрд руб., рассказал  РБК генеральный директор ФПК Петр Иванов.

«К этому времени (2025 году. — РБК) мы планируем, что гравитационные туалеты полностью уйдут из нашей практики», — добавил он, рассказывая о характеристиках новых вагонов. По словам Иванова, новый подвижной состав будет оснащен биотуалетами и кондиционерами, индивидуальными розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов, а также оборудованием для беспроводного интернета. «В будущем к таким привычным сервисам мы также добавим душевые кабины», — отметил топ-менеджер.

В феврале глава РЖД Олег Белозеров в интервью корпоративной газете «Гудок» говорил, что «пока, к сожалению» в компании еще много вагонов не оборудованы биотуалетами — они используют устаревшие туалеты гравитационного типа. Если в 2010 году в парке находилось 46,1% вагонов, оснащенных установками кондиционирования воздуха, и 23,1% вагонов с биотуалетами, то на 1 мая 2018 года доля таких вагонов выросла до 68,8 и 52,2% соответственно, сказал РБК представитель ФПК.

ФПК уже согласовала с «Трансмашхолдингом» текст техзадания на модели одноэтажного и двухэтажного вагонов, которые перевозчик начнет закупать уже с 2019 года, отметил Иванов. Представитель ТМХ отказался от комментариев.

По словам Иванова, компания в первую очередь планирует поставить новые вагоны «в сообщении с курортными городами черноморского побережья, которые в летний период традиционно пользуются высоким спросом». «Ввиду того что на юге России много санитарно-защитных зон, это напрямую повлияет на повышение комфорта в пути как для взрослых пассажиров, так и для многочисленных групп ​детей, которые едут поездами к местам отдыха», — сказал он. Глава ФПК подчеркнул, что уже сейчас «все организованные детские группы перевозятся только в вагонах с биотуалетами и кондиционерами».

Исходя из представленных цифр один вагон обойдется ФПК в среднем в 46 млн руб., отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Это нормальная цена с учетом того, что часть из них — двухэтажные вагоны, указывает он. Так, в конце 2016 года компания сообщила о планах купить за 11,3 млрд руб. 224 дополнительных вагона (из них 76 вагонов были двухэтажными), тогда средняя цена вагона составила около 50,5 млн руб., добавляет эксперт.


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