«Серебро» привезли со спартакиады спортсмены «золотого возраста» из Бердска

30 и 31 мая в Куйбышев прошел финал 8 летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области. Эти соревнования стали более значимыми, так как являлись отборочными на финал Всероссийского первенства, которое пройдет в Новосибирске в конце августа. И руководство проводило отбор сильнейших спортсменов, пригласив в Куйбышев претендентов в сборную команду Новосибирска.

Куйбышевкие старты стали самыми массовыми за всю историю областных Спартакиад ветеранов — 324 человека и более 2000 земляков принимали участие в отборочных состязаниях, что говорит о популярности спорта среди ветеранов. И вызывают восторг и удивление те результаты, которые показывают спортсмены столь возрастной категории, отметили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Соревновались 22 сильнейшие команды по итогам отбора в девяти видах спорта. Команда Бердска в общем зачете заняла второе место, уступив хозяевам обидные два очка, третье у соседей из Искитимского района.

За спортивным успехом стоит — тренировочные занятия, командный дух, бескомпромиссное стремление к победе. Стоит отметить бердчан, которые поднялись на пьедестал почета в личном зачете:

Владимир Баклан – в очередной раз доказал, что сегодня он самый быстрый спортсмен Новосибирской области среди мужчин старше 60 лет, на дистанции 1000 метров он показал результат – 3.32 мин.

Шахматисты Сулейманова Фаузия и Крайнев Владимир не оставили шансов соперникам став, первыми в личном и командном зачете.

Панкова Светлана с результатом 87 очков стала второй в стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

Второй результат в плавании у бердчанина Александра Ищука (на 50 метрах его секунды составили 33.38), уступил 3 секунды именитому спортсмену из Новосибирска.

Бронзовая медаль у Сергея Аксенова в настольном теннисе.

— Поздравляем нашу зрелую молодежь, желаем оставаться такими же спортивными, молодыми, упертыми и жизнерадостными. Впереди еще много побед.

Благодарим за оказанную поддержку команде депутата горсовета Андрея Ковальского, — подчеркнули в ОФКиС.