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Сибирская сеть общественного питания «Дядя Дёнер» разместила облигации на бирже

31 мая состоялось размещение облигационной программы компании «Дядя Дёнер» – одного из крупнейших операторов уличного питания в Сибири.

1.06.2018 Нет комментариев

ООО «Дядя Дёнер» — стабильно развивающаяся компания с годовым оборотом 346 млн рублей — разместила облигации на сумму 60 млн рублей с доходностью 14% годовых. Как отмечают организаторы программы, такая ставка может быть привлекательна для потенциальных инвесторов, с учетом невысоких рисков. Среди прочих факторов инвестиционной привлекательности компании отмечаются: положительный опыт реализации долговых программ (вексельные программы, привлечение инвестора), диверсификация бизнеса (компания успешно работает не только в формате стритфуд павильонов, но и открывает кафе, в том числе на фуд-кортах, развивает собственную доставку в Новосибирске и франшизу по России). При этом долговая нагрузка компании не вызывает беспокойства у финансовых аналитиков, так как последние несколько отчетных периодов «Дядя Дёнер» демонстрировал снижение этого показателя.

В компании заявили о намерении последовательно реализовывать инвестиционную стратегию, направив средства от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, ребрендинг заведений в Новосибирске, обновление касс, открытие трех новых кафе и финансирование сделки по приобретению торговой сети «Стейкбери», прошедшей в октябре 2017 года.

Объем первого выпуска составляет 60 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации 50 тыс. рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14%, через год предусмотрена оферта. Каждый купонный период будет длиться 30 дней. Срок обращения выпуска – 1140 дней. Погашение осуществится в три этапа: 33% от номинальной стоимости облигаций – 09.05.2021, еще 33% – через месяц и остаток – 08.07.2021.

Организаторами выпуска облигаций выступили частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал» и АО «Банк «Акцепт». Напомним, в апреле эти же новосибирские компании осуществили регистрацию и размещение облигационного займа для одного из лидеров малотоннажных перевозок в Санкт-Петербурге и Москве – компании «Грузовичкоф».


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