Отвалилось колесо на ходу у маршрутки с пассажирами в Бердске

Сегодня, 1 июня, на выезде из Северного микрорайона на улицу Первомайскую произошло ДТП. У маршрутной газели №510, совершавшей поворот направо, отвалилось левое заднее колесо.

Судя по внешнему виду, колесо просто «открутилось». Водитель маршрутки Иван предположил, что в автосервисе не закрутили гайки.

— На маршруте был, но людей не вёз. Никто никакого недовольства не выражал. Никаких столкновений с другими автомобилями не было, просто колесо отвернулось. Сейчас найду у кого-нибудь домкрат и поеду «на базу», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о ситуации и о своих планах Иван.

Александр Карпов, пассажир маршрутки и очевидец, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о происшествии иначе.

— Маршрут №510 ехал из Агролеса, я сел на остановке «Вокзал», в маршрутке было шесть пассажиров. И только вот выезжаем на Первомайскую с Северного, у него отваливается колесо. Бли-и-и-ин, там все вздрогнули, вскрикнули! — эмоционально поделился пережитым Александр.

В момент аварии водитель чудом не зацепил автомобиль, припаркованный у правой обочины.

— Люди вылезли, испуганные все, и женщина одна говорит: «Блин, ездим на этих машинах, они их не проверяют что ли? Машина старая какая-то…». Но я думаю, что это просто мы родились «под счастливой звездой». Случись это дело на трассе, последствия были бы трагичные, — сокрушался Александр Карпов.

По словам Александра, после аварии водитель сразу выскочил, побежал в магазин. Зачем он это сделал, неизвестно. Впрочем, он очень быстро вернулся к своему автомобилю.

— Но он тоже, конечно, переволновался, видно было, что переживает человек… А мы своим ходом пошли на следующую остановку, все очень испуганные. Никто даже не подумал, что можно и деньги за проезд забрать. Живы же остались!.. — выразил свою радость Александр.

По его мнению, перевозчики не следят за машинами, приносящими им доход:

— Никому ничего не надо, все брошено на самотек. Хозяева маршруток только деньги зашибают, а о безопасности не заботятся, и машины не ремонтируют.