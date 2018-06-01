Отвалилось колесо на ходу у маршрутки с пассажирами в Бердске

Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на улице Первомайской
Сегодня, 1 июня, на выезде из Северного микрорайона на улицу Первомайскую произошло ДТП. У маршрутной газели №510, совершавшей поворот направо, отвалилось левое заднее колесо.
Из-за незатянутых гаек у маршрутки отвалилось колесо
Судя по внешнему виду, колесо просто «открутилось». Водитель маршрутки Иван предположил, что в автосервисе не закрутили гайки.
— На маршруте был, но людей не вёз. Никто никакого недовольства не выражал. Никаких столкновений с другими автомобилями не было, просто колесо отвернулось. Сейчас найду у кого-нибудь домкрат и поеду «на базу», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о ситуации и о своих планах Иван.
При выезде на улицу Первомайскую у газели отвалилось колесо
Александр Карпов, пассажир маршрутки и очевидец, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о происшествии иначе.
— Маршрут №510 ехал из Агролеса, я сел на остановке «Вокзал», в маршрутке было шесть пассажиров. И только вот выезжаем на Первомайскую с Северного, у него отваливается колесо. Бли-и-и-ин, там все вздрогнули, вскрикнули! — эмоционально поделился пережитым Александр.
Незакрученные гайки — причина аварии
В момент аварии водитель чудом не зацепил автомобиль, припаркованный у правой обочины.
— Люди вылезли, испуганные все, и женщина одна говорит: «Блин, ездим на этих машинах, они их не проверяют что ли? Машина старая какая-то…». Но я думаю, что это просто мы родились «под счастливой звездой». Случись это дело на трассе, последствия были бы трагичные, — сокрушался Александр Карпов.
Заднее левое колесо отвалилось у газели
По словам Александра, после аварии водитель сразу выскочил, побежал в магазин. Зачем он это сделал, неизвестно. Впрочем, он очень быстро вернулся к своему автомобилю.
— Но он тоже, конечно, переволновался, видно было, что переживает человек… А мы своим ходом пошли на следующую остановку, все очень испуганные. Никто даже не подумал, что можно и деньги за проезд забрать. Живы же остались!.. — выразил свою радость Александр.
По его мнению, перевозчики не следят за машинами, приносящими им доход:
— Никому ничего не надо, все брошено на самотек. Хозяева маршруток только деньги зашибают, а о безопасности не заботятся, и машины не ремонтируют.
На 510 маршруте машины все старые их век уже давно закончен!!! Но где ГАИ иадминистрация ставя такую рухлять на маршрут по федералке!!
6 1
«На маршруте был, но людей не вёз.
Никто никакого недовольства не выражал.»
Неужели с элементарной логикой и выражением мыслей у людей настолько все плохо????
Или этих шестерых он людей не считает??? («но людей не вез»)
7 1
Это точно, на 510 маршруте все ГАЗЕЛи наладом дышат.То дверь плотно не закрывается,то подножка сломана,то колеса не прикручены… Страшно садиться,а куда деваться то?Ехать надо! Может после этого случая обратят внимание на тех.состояние маршруток данного перевозчика.
4 1
Если всё так, как вы описываете, то логично предположить, что если обратят — то ездить станет не на чем
1 0
510 маршрут принадлежит Новосибирской обл. администрации, а Бердский транспортный отдел даже пальчиком не может ему пригрозить.
1 0
Судя по фото там все шпильки обломились, да и как могли все гайки одновременно открутиться???
Эту газель под пресс нужно она вся в таком состоянии, или как всегда наши ченуши будут ждать жертв?
3 0
А давайте все маршруты частникам отдадим они нас угробят и можно пенсионный возраст не повышать. Сами передохнем
0 0