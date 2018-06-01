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Персидскими коврами украшали комнату для выборов в Верховный совет СССР в старом Бердске

Ковер взяли на прокат у богатеев. День выборов 9 февраля 1946 года бердчане отмечали брагой. Двое разругались. Обиженный заключенный Сиблага таранил ворота головой и сломал позвоночник.

1.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: из арихива бердского городского музея Один комментарий

Персидскими коврами украшали комнату для выборов в Верховный совет СССР в старом Бердске

Лошадь была основным «транспортным средством» в старом Бердске

Владимир Карпенко вспоминает жизнь в старом Бердске, когда он был еще совсем мальчишкой.

— Начальную школу №3 определили под избирательный участок той части города, которая называлась Шарино. 8 февраля 1946 года еще шли занятия, а в нашу школу уже начали завозить мебель и другое для обустройства помещения под избирательный участок.

Оргкомиссия даже брала напрокат вещи у населения, которого у государства, разоренного войной, не было. Мне запомнился настенный ковер роскошной расцветки. Такие ковры в то время называли «персидскими». Его одолжила зажиточная семья, проживавшая недалеко от школы. Девочка из этой семьи училась в нашем классе. В ее светло-русые косички, торчавшие в разные стороны, были вплетены красные банты. Живая, подвижная, с румянцем на щеках, она была, наверное, типичным ребенком из благополучной семьи, спокойно пережившей тяжесть военных лет.

Девчонка эта не особенно утруждала себя прилежанием в учебе. Обладательница пенала с цветными карандашами и настоящего школьного портфеля, наполненного обилием тетрадей, в том числе и общих с клеенчатыми корочками, о которых мы, носившие учебники в противогазных сумках, могли только мечтать.

На дверях избирательного участка красовались деревянные короба, обтянутые красной материей с белой надписью «избирательный участок». Внутри короба горела электрическая лампочка. Такая «красная реклама» светилась днем и ночью. Ее цель — привлекать внимание избирателей.

Кандидатами по бердскому избирательному округу были три уважаемых и достойных советских человека: генерал Курдюмов, профессор Мышь и знатный каменщик Максименко. 9 февраля был пасмурный зимний день. На улицах Бердска с самого утра царило праздничное оживление. По городу разъезжали нарядные кошевки. Дуги и упряжи лошадей были украшены цветными лентами. Под дугами звенели бубенчики.

На улицах висели агитационные плакаты: «9 февраля 1946 года. Все как один на выборы в Верховный совет СССР», «Выберем в верховный совет достойных кандидатов блока коммунистов и беспартийных».

А у нас в доме (ул. Ленина, 29) отец повесил художественный агитплакат. На фоне сибирских просторов и таежной дали на переднем плане два поколения — старшее и молодое. Мужчины в добротных зимних пальто с меховыми воротниками, в меховых шапках, женщины — в праздничных шалях с кистями. Внизу картины надпись (слова известной в то время песни): «Как невесту Родину мы любим, бережем, как ласковую мать».

Глядя на эту величественную картину сибирского раздолья, мое детское воображение рисовало радостную перспективу будущей жизни. На душе было хорошо и спокойно. Еще бы, после четырехлетнего военного лихолетья, мытарства по деревням и родственникам почувствовать родительскую заботу — это дорогого стоило.
Выборы были праздником и, конечно, поводом собраться людям за праздничным столом. И собирались. Жизнь возвращалась в мирную колею. В доме напротив собрались родственники и соседи отметить день выборов. Пили брагу собственного изготовления.

У нашего квартиранта случилась размолвка. Обиженный молодой мужчина, у которого психическое здоровье было серьезно подорвано в Сиблаге, ранил по-своему этот конфликт. Он вышел во двор и головой таранил ворота. Столб-то уцелел, а позвоночник у бедолаги сломался. Праздничный день был омрачен трагедией в доме на ул. Ленина.


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(1) Комментарий

  1. Живу я здесь

    Спасибо большое автору. Прочитала с удовольствием и описано так детально и с чувством, что было ощущение как-будто сама жила в то время.

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