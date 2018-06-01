Психбольному из Бердска продали в кредит смартфон за 20 тыс. рублей

В отчаянном положении оказалась жительница Бердска. Финансовое положение ее семьи оставляет желать лучшего, а тут еще недееспособный совершеннолетний сын отыскал свой паспорт и пошел по магазинам. В торговой точке сотовой связи присмотрел себе замечательный смартфон. Наличности у него с собой никакой не было, но продавцы объяснили, что телефон можно приобрести и в кредит. Такому счастливому случаю бердчанин обрадовался и довольный покинул магазин с новехоньким телефоном и кредитным договором.

Но мама «обновке» не порадовалась. Бросилась в торговую точку, но продавцы только развели руками, мол, ничего сделать не могут. Бердчанка стала говорить, что сын у нее недееспособный, и это подтверждает справка, выданная в суде. На этот аргумент никто не обратил внимание. Тогда жительница Бердска пошла в прокуратуру и Роспотребнадзор.

— Мы помогали бердчанке составлять претензию. Как-то с трудом, но кредитный договор отменили, но справку об отмене не дают. И телефон пока не берут назад. Все это сделать оказалось не так-то просто, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

Наученная горьким опытом бердчанка теперь хранит паспорт сына под замком. Мало ли что еще захочется взять в кредит ее неразумному сыну.