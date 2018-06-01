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Бедных кормят «народными обедами» в Искитиме

В искитимском храме открыли цех фасовки продуктовых наборов для нуждающихся. Власть намерена привлечь местных предпринимателей для увеличения объема помощи.

1.06.2018 Фото: Конкурента Нет комментариев

Бедных кормят народными обедами в Искитиме

Пока фасуют 150 наборов, но рассчитывают на 600

31 мая в Искитиме открылся цех фасовки продовольственных товаров для раздачи нуждающимся.

В одном из залов храма «Живоносный Источник» в микрорайоне Ложок торжественно перерезали символическую красную ленточку и, как по сигналу, добровольцы начали фасовать и запаивать пакеты с крупой и макаронами, формировать из них продуктовые наборы. Эти наборы в преддверии Дня защиты детей были тут же вручены многодетным семьям Искитима. Мамочки, приглашенные на торжественное открытие цеха, в окружении своих малышей с благодарностью принимали пакеты с продуктами из рук епископа Искитимской епархии Луки и Главы города Сергея Завражина, сообщает сайт «Весь Искитим» со ссылкой на «Конкурент».

Открытие цеха фасовки «Народных обедов» в Искитиме – стало очередным звеном реализации всероссийского добровольческого проекта благотворительного Фонда продовольствия «Русь». За время сотрудничества Искитимской епархии с фондом «Русь» помощь продуктовыми наборами получили более 400 многодетных и малообеспеченных семей. В составе «Народного обеда» гречка, макароны, геркулес, рис, горох, растительное масло. По словам владыки, открытие цеха позволит существенно расширить эту социальную деятельность епархии. Пока искитимский цех может формировать по 150 продуктовых наборов в месяц, но как сказал настоятель храма «Живоносный Источник» отец Иаков Шумбасов, здесь готовы увеличить цифру до 600.

— Я очень рад, что в нашем городе открылся такой цех. С помощью благотворителей больше семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, смогут получить необходимую поддержку, — отметил значимость события Глава города Сергей Завражин.

Глава Искитима также добавил, что концентрация усилий государства, церкви и бизнеса несомненно принесет добрые плоды. А на деле это объединение усилий было выражено в обещании подыскать помещение для такого же цеха в центре города – ближе к потенциальным благополучателям. Ведь многим нуждающимся в продуктовой поддержке очень сложно добираться до удаленного микрорайона Ложок. Кроме того Глава города выразил готовность посодействовать в привлечении к проекту и местных товаропроизводителей, чтобы расширить ассортимент продуктового набора.

В первую очередь, помощь продуктами питания будет оказываться тем людям, которые стоят на учете в социальных службах администрации города. И помощь эта не одноразовая, нуждающиеся могут получать ее каждый месяц.

В Бердске продуктовые наборы обычно раздают партии в период предвыборной кампании, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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