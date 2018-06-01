Судят директора УК «Вымпел» за покалеченного горкой 3-классника в Бердске

Сегодня, 1 июня, в Бердске начнется судебный процесс по делу о рухнувшей во дворе горке. В результате инцидента два перелома получил 9-летний мальчик.

На скамье подсудимых руководитель управляющей компании «Вымпел» Николай Яковченко. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском суде, дело Яковченко поступило в производство судьи Натальи Агеевой 28 мая. На 1 июня назначено первое заседание для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3-классник получил травмы в виде двойного перелома руки на детской площадке дома №17 на ул. Комсомольской 16 сентября 2017 года — на ребенка упала металлическая горка.

Расследование проводил бердский отдел СКР. Следствие полагает, что в ЧП виновата управляющая компания, обслуживающая дом и придомовую территорию. Стоит отметить, что следователи начали проверку происшествия после публикации «Курьер. Среда. Бердск».

— Случай вопиющий, — комментировал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Алексей Максименко. — Если горка стоит, так закрепите ее, пусть дети катаются.

По словам подполковника Максименко, началась проверка в порядке ст. 145 — после сообщения о преступление. Директор ГК «Вымпел» Николай Яковченко немедленно дал распоряжение горку убрать и распилить.

— Горку убрали, так как она представляет реальную угрозу. Ее распилили, — прокомментировал 22 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Яковченко.

По его словам, вкапывать горку не было смысла, поскольку во дворе «идут раскопки» — город затеял какую-то стройку.

— Не понятно, что будет с этой территорией. Город ее межует. Я не раз поднимал вопрос с двором у дома №17 на ул. Комсомольской. Я говорил: давайте мы возьмем в эксплуатацию эту площадку. Но, видимо, это никому не надо. Там за домом дорога, которая жильцам не нужна. Я предлагал городу: отдайте площадку жильцам, а дорогу заберите, — заявил Николай Александрович.

Горка стоит, по его словам, с советских времен. Но не может сказать, когда ее выкопали. Предполагает, что это сделали во время раскопок двора для прокладки теплотрассы к будущей новостройке.

Яковченко подчеркнул, что готов дать все пояснения и сведения, которые понадобятся следователям в ходе проверки. И ГК «Вымпел», в свою очередь, уже проверил все свои дворы на предмет безопасности малых форм. Несмотря на то, что придомовая территория находится в муниципальной собственности, отвечать за покалеченного придется управляющей компании.

Похожее ЧП на детской площадке произошло в Бердске годом ранее — 16 сентября 2016-го во дворе дома №13 на ул. Спортивной. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не закрепленная в земле лестница-«радуга» рухнула на 7- летнюю девочку, придавив ее. У ребенка врачи диагностировали сложный перелом правой ноги, ссадины и ушиб лица.

После этого инцидента власти пообещали провести ревизию дворовых конструкций на предмет безопасности.

справка

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, —

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.