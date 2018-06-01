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Победили велосипедисты школы №5 в конкурсе «Безопасное колесо-2018» в Бердске

Всего участвовало 11 команд. На втором месте команда шахматного центра «Маэстро», на третьем — ученики «первой» школы.

1.06.2018 Фото: Полка ДПС ГИБДД по НСО Нет комментариев

Победили велосипедисты школы №5 в конкурсе «Безопасное колесо 2018» в Бердске

Бердские школьники умело управляют великом

29 мая школа №3 «Пеликан» города Бердск гостеприимно принимала участников городского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо-2018», посвященного 45-летию Всероссийского детского объединения «Юный инспектор движения».

Мальчишки и девчонки в возрасте 10-12 лет из образовательных учреждений города собрались на традиционный весенний конкурс — соревнование, чтобы определить лучших знатоков Правил дорожного движения, самых ловких и безопасных велосипедистов, которые достойны проявить свои знания и умения на областном этапе конкурса и возможно стать участником Всероссийского уровня конкурса «Безопасное колесо».

11 команд школьных отрядов «Юный инспектор движения» боролись за лидерство и победу на пяти этапах конкурса:

— «Знатоки ПДД»,

— «Знание основ оказания первой помощи»,

— «Фигурное вождение велосипеда»,

— «Основы безопасности жизнедеятельности»,

— «Вместе за безопасность дорожного движения» (творческий конкурс),

где продемонстрировали свои знания о правилах безопасного поведения на дорогах, о требованиях дорожных знаков, о способах оказания первой помощи пострадавшим. Практический навык управления велосипедом и выполнения ряда маневров потребовался от ребят на этапе «Фигурное вождение велосипеда» и здесь не всем удалось успешно справиться с препятствиями и своим волнением.

Разнообразные театрализованные и музыкальные инсценировки представили команды на творческом этапе конкурса под лозунгом «ЮИД» — это наше призвание»: стихи и песни, частушки и танцы, слайды и видеоматериалы о своей деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения представили ребята для строгого и компетентного жюри.

Честно и уверенно юные велосипедисты боролись за первенство на каждом этапе, как в общем командном зачете, так и в личном. По итогам конкурса 12 ребят на разных этапах стали призерами соревнования в личном зачете и были награждены медалями, дипломами и сувенирами, а в общем командном зачете призовые места распределились следующим порядком:

1 место заняла команда школы №5,

2 место — команда шахматного центра «Маэстро»,

3 место — команда школы №1.

Все победители, призеры и участники конкурса награждены призами, подарками, хорошим настроением и уверенностью в том, что летний период будет безопасным для юных участников дорожного движения, рассказали в группе по пропаганде областного полка ДПС ГИБДД.


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