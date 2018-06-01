Победили велосипедисты школы №5 в конкурсе «Безопасное колесо-2018» в Бердске

29 мая школа №3 «Пеликан» города Бердск гостеприимно принимала участников городского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо-2018», посвященного 45-летию Всероссийского детского объединения «Юный инспектор движения».
Мальчишки и девчонки в возрасте 10-12 лет из образовательных учреждений города собрались на традиционный весенний конкурс — соревнование, чтобы определить лучших знатоков Правил дорожного движения, самых ловких и безопасных велосипедистов, которые достойны проявить свои знания и умения на областном этапе конкурса и возможно стать участником Всероссийского уровня конкурса «Безопасное колесо».
11 команд школьных отрядов «Юный инспектор движения» боролись за лидерство и победу на пяти этапах конкурса:
— «Знатоки ПДД»,
— «Знание основ оказания первой помощи»,
— «Фигурное вождение велосипеда»,
— «Основы безопасности жизнедеятельности»,
— «Вместе за безопасность дорожного движения» (творческий конкурс),
где продемонстрировали свои знания о правилах безопасного поведения на дорогах, о требованиях дорожных знаков, о способах оказания первой помощи пострадавшим. Практический навык управления велосипедом и выполнения ряда маневров потребовался от ребят на этапе «Фигурное вождение велосипеда» и здесь не всем удалось успешно справиться с препятствиями и своим волнением.
Разнообразные театрализованные и музыкальные инсценировки представили команды на творческом этапе конкурса под лозунгом «ЮИД» — это наше призвание»: стихи и песни, частушки и танцы, слайды и видеоматериалы о своей деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения представили ребята для строгого и компетентного жюри.
Честно и уверенно юные велосипедисты боролись за первенство на каждом этапе, как в общем командном зачете, так и в личном. По итогам конкурса 12 ребят на разных этапах стали призерами соревнования в личном зачете и были награждены медалями, дипломами и сувенирами, а в общем командном зачете призовые места распределились следующим порядком:
1 место заняла команда школы №5,
2 место — команда шахматного центра «Маэстро»,
3 место — команда школы №1.
Все победители, призеры и участники конкурса награждены призами, подарками, хорошим настроением и уверенностью в том, что летний период будет безопасным для юных участников дорожного движения, рассказали в группе по пропаганде областного полка ДПС ГИБДД.
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