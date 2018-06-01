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Mercedes протаранил 8 автомобилей возле банка в Новосибирске

За рулем иномарки сидел 18-летний юноша, который, летев со скоростью 100 км в час, не справился с управлением и вылетел на встречку.(ВИДЕО)

1.06.2018 Фото: Со страницы vk.com/incident_nsk Один комментарий

Mercedes протаранил 8 автомобилей возле банка в Новосибирске

На месте массового ДТП

Молодой человек за рулём Mercedes-Benz врезался в восемь припаркованных у новосибирского банка автомобилей.

ДТП произошло днём в четверг, 31 мая. За рулём элитного автомобиля находился 18-летний парень. Он ехал в сторону площади Маркса, пересекая улицу Космическую, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами.

В результате пострадали Toyota Prius, Toyota Vitz, Toyota RAV4, Suzuki Escudo, Toyota Surf, Toyota Ist, Mazda 3 и Toyota Camry.

«Mercedes летел со скоростью больше 100 километров в час, при себе у молодого человека не оказалось страхового полиса. Также у автомобиля были затонированы стёкла, включая передние», — цитирует очевидцев ДТП новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Видео vk.com

 


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(1) Комментарий

  1. гость

    выпускник горно-обогатительного университета??! =-O

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