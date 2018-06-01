Правозащитника посадили в тюрьму на 10 лет за критику властей в соцсетях

Как сообщило агентство AP со ссылкой на местные СМИ, в ОАЭ приговорен к десяти годам лишения свободы видный активист и правозащитник Ахмед Мансур, который регулярно выступал с критикой властей в своих публикациях в соцсетях. Суд признал его виновным в оскорблении «статуса и престижа ОАЭ» и руководства эмиратов, каждый из которых является абсолютной монархией. Обвинение в причастности к террористической организации было снято за отсутствием доказательств. Суд также обязал активиста выплатить штраф в размере $272 тыс., передает Ъ.

Ахмед Мансур является членом консультационного комитета организации Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке и консультационного совета Gulf Center for Human Rights. В 2015 году Ахмед Мансур за активную работу был награжден престижной премией имени Мартина Энналса, которая вручается правозащитникам. В марте 2017 года он в очередной раз выступил с резкой критикой властей ОАЭ за нарушение прав человека и лишение свободы других правозащитников. Спустя несколько недель после длительной слежки с прослушиванием телефона он был арестован у себя дома.