Правозащитника посадили в тюрьму на 10 лет за критику властей в соцсетях

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Прям вот что-то напоминает:
— Кровавый режим: правозащитника посадили и оштрафовали за критику властей!!!!
— так это ОАЭ, а не Россия
— А… ну тогда правильно: надо уважать государство в котором живешь…..
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а на бездуховном западе — в Европе и Америке — издевательские шаржи, критика в СМИ в порядке вещей ..
как дергают Трампа в СМИ, какие издевательские шаржи рисуют на Меркель и как поносят правительство Макрона и — ничего …свобода слова, понимаешь …
ну так там и президенты с премьерами — люди выборные, преходящие а не коронованные, как в Эмиратах…)
или вы это кремлевских особ к коронованным монархам причислили? ой, тогда просим пардону за оскорбление ваших чувств… ))
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