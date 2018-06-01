КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру в новом доме!
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
Продам 1к
Продам 3-ю квартиру на ул. Ленина 89130110664
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бедных кормят «народными обедами» в Искитиме

Судят директора УК «Вымпел» за покалеченного горкой 3-классника в Бердске

Победили велосипедисты школы №5 в конкурсе «Безопасное колесо-2018» в Бердске

Mercedes протаранил 8 автомобилей возле банка в Новосибирске

Мэр Новосибирска: Рост цен на бензин спровоцирован картельным сговором

Правозащитника посадили в тюрьму на 10 лет за критику властей в соцсетях

Разрушенные колодцы угрожают безопасности детей в Бердске

Бензин подорожал на 2 рубля за две недели в Бердске

До 61,2 млрд рублей подорожала новейшая ракета-носитель «Союз-5»

Обнаружили переплату за коммуналку в поселке Светлом Бердска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Правозащитника посадили в тюрьму на 10 лет за критику властей в соцсетях

Суд признал Ахмеда Мансура виновным в оскорблении «статуса и престижа ОАЭ» и руководства эмиратов, каждый из которых является абсолютной монархией. Он обязан выплатить штраф в размере $272 тыс.

1.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Правозащитника посадили в тюрьму на 10 лет за критику властей в соцсетях

Как сообщило агентство AP со ссылкой на местные СМИ, в ОАЭ приговорен к десяти годам лишения свободы видный активист и правозащитник Ахмед Мансур, который регулярно выступал с критикой властей в своих публикациях в соцсетях. Суд признал его виновным в оскорблении «статуса и престижа ОАЭ» и руководства эмиратов, каждый из которых является абсолютной монархией. Обвинение в причастности к террористической организации было снято за отсутствием доказательств. Суд также обязал активиста выплатить штраф в размере $272 тыс., передает Ъ.

Ахмед Мансур является членом консультационного комитета организации Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке и консультационного совета Gulf Center for Human Rights. В 2015 году Ахмед Мансур за активную работу был награжден престижной премией имени Мартина Энналса, которая вручается правозащитникам. В марте 2017 года он в очередной раз выступил с резкой критикой властей ОАЭ за нарушение прав человека и лишение свободы других правозащитников. Спустя несколько недель после длительной слежки с прослушиванием телефона он был арестован у себя дома.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бедных кормят «народными обедами» в Искитиме Судят директора УК «Вымпел» за покалеченного горкой 3-классника в Бердске 77-летнюю женщину сбили на «зебре» в центре Бердска

(2) Комментариев

  1. местный

    Прям вот что-то напоминает:
    — Кровавый режим: правозащитника посадили и оштрафовали за критику властей!!!!
    — так это ОАЭ, а не Россия
    — А… ну тогда правильно: надо уважать государство в котором живешь…..

    Thumb up 1 Thumb down 3

  2. Аноним

    а на бездуховном западе — в Европе и Америке — издевательские шаржи, критика в СМИ в порядке вещей ..
    как дергают Трампа в СМИ, какие издевательские шаржи рисуют на Меркель и как поносят правительство Макрона и — ничего …свобода слова, понимаешь …
    ну так там и президенты с премьерами — люди выборные, преходящие а не коронованные, как в Эмиратах…)
    или вы это кремлевских особ к коронованным монархам причислили? =-O ой, тогда просим пардону за оскорбление ваших чувств… :-[ ))

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

35% на проживание в кедровом шале до 31 мая 2018
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика