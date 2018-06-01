Мэр Новосибирска: Рост цен на бензин спровоцирован картельным сговором

Пикет против необоснованного повышения цен на топливо прошел в Новосибирске. Около 70 представителей Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков и членов КПРФ вышли к ГПНТБ с плакатами против роста цен на бензин.

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев рассказал Тайге.инфо, что, несмотря на «определенные подвижки» в решении вопроса стоимости топлива, представители организации все же решили выйти на пикет, чтобы обратить внимание властей на эту проблему. Трунаев убежден, что цены не снизятся, но надеется хотя бы на их заморозку.

«Такая форма протеста как молчаливый пикет — одна из самых легких. В других странах все гораздо хуже, в Бразилии вон покрышки жгут. Но мы надеемся, что нас услышат, и этой формы [протеста] будет достаточно, чтобы обратить внимание властей на проблему. Мы слышали, что вроде бы ситуация сдвинулась с мертвой точки, что собираются снизить акцизы на топливо, но решили, что если мы не проведем [акцию протеста], то „наверху“ решат, что всех все устраивает, и будут дальше поднимать цены. За 13 существования Ассоциации лет мы провели 4 или 5 таких акций. И после них были кардинальные изменения. Надеюсь, что и сейчас будут, должна же власть прислушиваться и присматриваться, — заявил Трунаев. — На прямой линии с президентом, я уверен, цена на топливо будет одним из основных вопросов. Я не надеюсь, что цены пойдут вниз, мы ждем, что их хотя бы остановят. В СМИ уже промелькнула информация, что снижение акцизов позволит приостановить рост цен, и он не будет таким резким. Но он будет, это понятно».

Депутат Государственной думы Вера Ганзя, также присутствовавшая на акции протеста, отметила, что рада такому «выражению гражданской позиции собравшихся». Она рассказала о картельном сговоре в ценах на ГСМ и подвергла критике работу Федеральной антимонопольной службы, которая, по словам депутата, занимается мелкими нарушениями, а не совершает «проверки на федеральном уровне». Кроме того, Ганзя заявила, что рост цен на бензин также зависит от дисбаланса количества топлива на внешних и внутренних рынках.

«В последнее время наш народ спокойно и безропотно воспринимает рост цен и налогов, а сегодня, видимо, это достало каждого. Мы все прекрасно понимаем, что цена на ГСМ влияет на цену на товары народного потребления, которые мы покупаем каждый день. Чем это [рост цен на ГСМ] объясняет правительство? ЦБ и правительство говорят, что это проблема сезонная, связанная с весенними полевыми работами. Однако мы должны понимать, что на сегодня есть ценовой картельный сговор, который держит эти цены. И именно с ним нужно бороться! Для чего нам ФАС? Я уже говорила, что она существует для того, чтобы искать копеечные проблемы в госзакупках, а вот проверок на федеральном уровне она не делает. Мы все понимаем, какие крупные силы стоят за этим сговором, и должны потребовать, чтобы он был аннулирован», — говорит Ганзя.

Она также упомянула и о проблеме с НПЗ. По словам Ганзи, рост цен обусловлен еще и политикой продажи больших объемов топлива за границу, что уменьшает его количество на внутренних рынках и влечет за собой рост цен. По словам депутата, фракция КПРФ в Госдуме внесла протокольное поручение по вопрос цен на топливо, которое было поддержано всем парламентом.

«Мы потребовали, чтобы комитет по энергетике Госдумы запросил у правительства информацию о том, почему выросли цены на ГСМ и какие меры собирается предпринимать правительство, чтобы нивелировать их рост. Будем ждать ответ», — сказала Ганзя.

С ней согласен и заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, который считает неприемлемым «перекладывание фискальной нагрузки на плечи простых потребителей». Он посетовал, что горсовет не в состоянии повлиять на рост цен на бензин, но пообещал, что депутаты будут поднимать этот вопрос на всех уровнях.

Проблему роста цен признал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, также побывавший на акции протеста. Он рассказал, что сделает запрос в ФАС, чтобы выяснить, не спровоцирован ли рост цен картельным сговором. Локоть также упомянул, что поставщики «ведут разговоры» уже о 50 рублях за литр топлива во второй половине 2018 года, что повлечет за собой дополнительные траты на ГСМ из городского бюджета в размере 100 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бензин резко подорожал в Новосибирской области. Самое востребованное топливо дороже 40 рублей за литр. Литр АИ-92 продают в среднем за 40,22 рубля. Его цена выросла, по данным Новосибирскстата, на 5,6% или на 2 рубля за вторую половину мая. Цена литра АИ-95 подскочила на 5%. Этот бензин можно купить в среднем за 43,13 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 4,9%, литр АИ-98 — на 4,2%.

Топливо подскочило в цене по всей России в среднем на 5,3% и продолжает дорожать. ФАС обвинила в этом госкорпорацию «Роснефть», которой управляет Игорь Сечин. Оптовые цены на нефтепродукты начали расти с марта в том числе из-за снижения объемов поставок. Основная доля снижения пришлась именно на «Роснефть».