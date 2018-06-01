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Бесплатным мороженым угостит новый арендатор пляжа «Старый Бердск» детей на празднике

День детства отметят на берегу 1 июня. Предприниматели открывают новый пляжный сезон с новыми планами: сделают акцент на семейном отдыхе и откажутся от продажи алкоголя. Прежний «хозяин» собирает чемоданы.

1.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

Бесплатным мороженым угостит новый арендатор пляжа Старый Бердск детей на празднике

Пляж «старый Бердск» открывает сезон 1 июня

С организации детского праздника 1 июня начнут деятельность новые арендаторы муниципального пляжа «Старый Бердск». Алексей Ягуткин и Иван Криныцын 18 мая 2018 года подписали договор его аренды. Предыдущий арендатор Евгений Мариненко пока еще находится на пляже: разбирает свои домики и кафе.

На детский праздник пригласили 250 юных бердчан, рассказал 31 мая «Курьер. Среда. Бердск» Иван Криницын. В 14.00 на пляж прибудут сотрудники поисково-спасательного отряда со своей техникой. На пляже развернется военно-полевая кухня. Ребят накормят кашей и ухой. Инвесторы будут бесплатно раздавать мороженое. Детей на протяжении двухчасового праздника будут развлекать аниматор, диджей и ростовые куклы.

— Праздник состоится в любую погоду, — заверил Криницын.

Алексей Ягуткин и Иван Криницын заключили договор аренды на 4,5 года. Они были единственными, кто заявился на тендер. В год арендаторам придется платить 160 тыс. рублей. Раньше аренда обходилась в 16 тыс. рублей.

Новые арендаторы уже встречались с представителями инициативной группы жителей соседних домов, у которых были претензии к прежнему «хозяину» пляжа Евгению Мариненко. Рассказали, что на территории пляжа не будет кемпингов. Свою деятельность они направят на семейный отдых. Будет открыто детское кафе, на территории организуют детскую зону отдыха, отмечает Иван Криницын.

— Многие задают вопрос: вход будет платным? Конечно, нет. Пляж муниципальный, и вход на него бесплатный, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Иван Викторович.

В ближайшее время он предоставит редакции план  развития пляжа. Но уже заявил, что торговать спиртным на побережье Обского моря в «Старом Бердске» не будут.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Какой пляж с такой погодой ?

    Thumb up 0 Thumb down 5

  2. Аноним

    Еще бы полностью весь песок почистили от стекла!! Уже два года ходим, и постоянно на обратном пути собираем пол пакета битого стекла, собранного по пути к выходу… Босиком ходить страшно. А это ведь пляж, там детки играют .. люди босиком обычно ходят, но страшно и опасно.

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  3. YYY

    Что-то здесь не чисто. Детское кафе — это будет капитальное строение или только временное летнее сооружение? На Комсомольской уже строили «Детское кафе» — получился магазин «Копейка». Если капитальное, то я категорически против! Потом можно будет выкупить землю в собственность.

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  4. Аноним

    Идея не плохая.И детское кафе и развлечения для детей.Вот только у отдыхаек не будет денег детям на угощение.Вот пивко и сигаретки-отбоя бы не было

    Thumb up 1 Thumb down 6

  5. Аноним

    Алексей Ягуткин и Иван Криницын заключили договор аренды на 4,5 года. Они были единственными, кто заявился на тендер. В год арендаторам придется платить 160 тыс. рублей. Раньше аренда обходилась в 16 тыс. рублей.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/01/356297-novyj-arendator-zaplatit-160-tys-rublej-v-god-za-municipalnyj-plyazh-v-berdske
    Интересно а почему такая разница новым арендаторам ,наверно предыдущие хорошо делились с администрацией .

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    • YYY

      Вот-вот. Хорошо бы договор почитать. Наверное все-таки дело в кафе. Вернее в разрешении на его строительство. Построят «детское кафе», потом выкупят землю под кафе, перепрофилируют под ресторан или под гостиницу и прощай кусок пляжа. %)

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  6. Маша

    Удачи вам парни! Пусть у Вас все получиться! Старый Бердск-это жемчужина Новосибирской области. Детки Вам скажут спасибо)))

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