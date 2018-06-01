День бревна активно отметят эко-фестивалем на побережье в Бердске

8 детей пострадали на пожаре в ТЦ Иркутска в День детства
Столпотворение в День детства устроили в городском парке Бердска
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Праздник малоактивных женщин
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У которых головы болят
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Почему сразу женщин?А я например могу сказать что и среди мужчин есть такие.
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с бревном? )))
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бревно с сучком.
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просто бревном
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Какой … придумывает названия праздников. Что за тупость? Если от полиэтилена уборка берега, то день пакета? Даже страшно представить, куда такая простенькая фантазия и вкус могут привести. Идея привести берега в порядок хорошая, конечно. Но мы не настолько провинция, чтобы так уж убого звучать.
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