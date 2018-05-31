Бензин подорожал на 2 рубля за две недели в Бердске

Литр бензина АИ-92 на АЗС Новосибирской области продают в среднем за 40,22 рубля. Это топливо подорожал, по данным Новосибирскстата, на 5,6% или на 2 рубля за вторую половину мая. Цена литра АИ-95 подскочила на 5%. Этот бензин можно купить в среднем за 43,13 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 4,9%, литр АИ-98 — на 4,2%.

Стоимость топлива подскочила по всей России в среднем на 5,3% и продолжает дорожать. ФАС обвинила в этом госкорпорацию «Роснефть», которой управляет Игорь Сечин. Оптовые цены на нефтепродукты начали расти с марта в том числе из-за снижения объемов поставок. Основная доля снижения пришлась именно на «Роснефть», передает Тайга.инфо.

«Так же в ФАС России поступают жалобы на действия компании, связанные с ограничением объемов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом, — заявили в ведомстве. — В связи с этим ПАО НК «Роснефть» выдано предупреждение о прекращении до 8 июня 2018 года действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства».

ФАС также запросила у ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» обоснование увеличения отгрузки бензина на экспорт при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 31 мая в Новосибирске запланирован пикет против роста цен на бензин. Его организуют новосибирские коммунисты и водители. Акция протеста началась на площади у ГПНТБ в 18:00.