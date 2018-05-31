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До 61,2 млрд рублей подорожала новейшая ракета-носитель «Союз-5»

Стоимость ее разработки за месяц выросла на 8,5 млрд рублей. За год стоимость ракеты выросла более чем вдвое: летом 2017-го «Роскосмос» сообщал, что на создание выделено 30 млрд.

31.05.2018 Фото: Роскосмос Нет комментариев

До 61,2 млрд рублей подорожала новейшая ракета носитель «Союз 5»Проект создания космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения «Феникс», по плану которого разрабатывается новейшая ракета-носитель «Союз-5», подорожал на 14% (8,5 млрд руб.). Из плана-графика закупок госкорпорации «Роскосмос» следует, что на эти цели выделено 61,19 млрд руб. В предыдущей, апрельской версии документа указывалось, что разработка носителя обойдется в 52,69 млрд руб.

Согласно данным плана в 2018 году на разработку ракеты-носителя планируется потратить 2,19 млрд руб., в 2019-м — 4 млрд, в 2020-м — 7,58 млрд. Оставшуюся самую большую часть суммы — 47,4 млрд руб. — госкорпорация планирует потратить после 2020 года, передает РБК.

«Союз-5» разрабатывается корпорацией «Энергия». Ракета-носитель, по расчетам конструкторов, будет способна вывести на околоземную орбиту до 17 т полезного груза, а на геостационарную орбиту — до 2,5 т. За ее основу инженеры взяли ракету-носитель «Зенит», но вместо используемых на ней двигателей РД-120 (производились днепропетровским Южмашзаводом) на новой ракете будут устанавливаться РД-0124А (их применяют на третьей ступени «Союза 2.1б»).

Изначально на реализацию проекта «Феникс» было выделено 30 млрд руб. В 2016 году возглавлявший «Роскосмос» Игорь Комаров отмечал, что проект «Феникс» не будет окупаться. В 2017 году Комаров говорил, что создание ракеты-носителя займет семь-восемь лет (к разработке конструкторы приступают в 2018 году).


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