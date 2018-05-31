Обнаружили переплату за коммуналку в поселке Светлом Бердска

30 мая Сергей Семка, зампредседателя правительства Новосибирской области, прислал Александру Волошину, жителю поселка Светлого, официальный ответ на его обращение. Запрос бердчанина касался передачи инженерных сетей Светлого в муниципальную собственность Бердска.

Чиновник сообщил, что региональное министерство ЖКХ и энергетики направило письмо в мэрию Бердска о необходимости начать процедуру оформления коммуникаций в собственность Бердска. Кроме того, Семка подчеркнул, что в коммунальные тарифы для Светлого не заложены затраты «на содержание и эксплуатацию инженерных сетей поселка».

Публикуем ответ дословно

«Рассмотрев Ваши обращения, поступившие в администрацию Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области управление по работе с обращениями граждан — общественную приемную Губернатора Новосибирской области, в том числе из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, по вопросу передачи инженерных сетей построенных в поселке «Светлый» в муниципальную собственность города Бердска Новосибирской области, сообщаю следующее.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, относится к вопросам местного значения городского округа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается специальный порядок приобретения права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи: бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Учитывая вышеизложенное, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области направлено письмо в администрацию города Бердска Новосибирской области о необходимости проведения процедуры оформления инженерных сетей построенных в поселке «Светлый» на территории города Бердска.

Также сообщаю, что по информации департамента по тарифам Новосибирской области (далее — департамент) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления цен (тарифов) на коммунальные ресурсы (электрическая энергия, газ, вода, сточные воды), при расчете указанных цен (тарифов) учитываются расходы ресурсоснабжающих организаций:

на содержание и эксплуатацию объектов (в том числе электрических сетей, газораспределительных сетей, водопроводных и канализационных сетей);

на оплату оказываемых ресурсоснабжающим организациям другими регулируемыми организациями услуг по передаче (транспортировке) коммунального ресурса по принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании сетям.

Департамент не располагает информацией о законных владельцах электрических и газораспределительных сетей, к которым подключены объекты, находящиеся на территории поселка «Светлый» города Бердска. Предложения данных организаций об установлении тарифов на услуги по транспортировке в департамент не поступали.

При установлении действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории города Бердска Новосибирской области, департаментом не учтены расходы на содержание водопроводных и канализационных сетей поселка «Светлый», поскольку в представленных в департамент предложениях вышеуказанных организаций об установлении тарифов отсутствовали документы (информация) о владении ими на законном основании такими сетями.

Таким образом, в тарифы на поставляемые ресурсы поселку «Светлый» не заложены составляющие, которые бы направлялись ресурсоснабжающими организациями на содержание и эксплуатацию инженерных сетей поселка «Светлый» в городе Бердске Новосибирской области.

Для решения указанного вопроса инженерные сети должны быть приведены собственником в надлежащее состояние, и переданы в установленном порядке организациям, осуществляющим регулируемую деятельность».

Однако Александр Волошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что деньги за обслуживание труб и электросетей с них исправно берут.

— В министерстве мне говорят: «Я тоже не в курсе, позвоните в департамент по тарифам». Я позвонил в департамент, там есть Елена Олеговна, начальник отдела, она говорит: «Ну да, труба входит в обслуживание, там зарплата рабочим, все как положено». Тогда поясните мне момент, труба не стоит нигде на балансе, почему мы платим по общим бердским тарифам? Они сразу «включили дурачка». Мы же платим 18 рублей 37 копеек за холодную воду. По бердским тарифам. Я говорю: «Мы должны меньше платить». Она так ничего и не ответила, сказала: «Пишите официальную бумагу, будем разбираться». Вот такой момент. Мы платим 18,37 рубля за кубометр воды. Так везде, что в Новом поселке, что у нас. Мы со «стенки» списываем тарифы и платим многие годы. Ну, а если труба не обслуживается, мы должны меньше платить. Так же и за свет. У нас электросети не обслуживаются городом. А мы платим по общим тарифам, — возмутился Александр Андреевич.

Он намерен снова обратиться в правительство региона за разъяснениями, как все-таки платить жителям Светлого. Волошин полагает, что излишне оплаченные деньги за коммуналку оседают в чьем-то кармане.