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Россия встречает лето с курсом доллара в 62 рубля и евро в 72,5 рубля

Центробакн установил официальные курсы валют на 1 июня. Рубль падает.

31.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Россия встречает лето с курсом доллара в 62 рубля и евро в 72,5 рубля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 июня, составляет 62,0188 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,93%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 июня, составляет 72,5806 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,08%.


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