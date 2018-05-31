Россия встречает лето с курсом доллара в 62 рубля и евро в 72,5 рубля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 июня, составляет 62,0188 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,93%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 июня, составляет 72,5806 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,08%.