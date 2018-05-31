Привилегии для людей старшего поколения в Банке Акцепт

Перевести перечисление пенсии на карту Банка Акцепт просто — клиенты при открытии вклада «Пенсионный» открывают счет и подписывают заявление в Пенсионный фонд. Открытие счета и подписание заявления на перевод пенсии в Банк Акцепт проводится в день открытия вклада. Заявление отправляется в Пенсионный фонд сотрудниками офиса.

Условия вклада «Пенсионный» — одни из самых выгодных в банке: максимальная процентная ставка с учетом спецпредложения составит 7% годовых (по действующим ставкам). Минимальная сумма вклада и пополнения 200 рублей.

Предложение действует до конца 2018 года.