Колбасу на стенах развешивали в советском магазине старого Бердска

Житель старого Бердска Владимир Карпенко продолжает делиться своими воспоминаниями. Детство Владимира Герасимовича пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы.

-Недалеко от того места, где трасса подвесной канатной дороги пересекала ул. Октябрьскую, был расположен хлебный магазин №14. в народе его так и называли «Магазин на Октябрьской». Располагался он в полуподвальном помещении бревенчатого дома. Над магазином проживала семья бердского прокурора.

После отмены карточной системы и денежной реформы 1947 года здесь стал работать продавцом Володя-гигант, знакомый нам по магазину «Дежурка». Превращение хлебного магазина в обычный продуктовый проходило медленно. Ассортимент товара был скуден.

Однажды я вошел в магазин «На Октябрьской» и был приятно удивлен произошедшим в нем переменам. На больших гвоздях на стене висели круги красно-коричневой колбасы, распространяя вокруг непревзойденный аромат. На прилавке под полукруглым стеклом витрины лежала целая гора аппетитной колбасы. Теперь я догадываюсь, почему ее так много было на виду. Не было холодильных камер для скоропортящихся продуктов. Это первое. А второе, у людей не было денег, чтобы в одночасье смести всю эту вкуснятину с прилавка магазина.

Как бы там ни было, жизнь постепенно налаживалась. И это радовало.

Этот магазин был ближе всего к нашему дому (хлебные карточки были прикреплены именно к нему). Он запомнился тем, что три года я ежедневно отстаивал в очереди по часу, а то и больше. Особенно трудно было зимой. Одновременно всю очередь магазин не вмещал. Половину времени нужно было отстоять на улице. Чтобы ноги не замерзали, приходилось двигаться. Мы с ровесниками бегали и в то же время следили за очередью, чтобы ее не потерять. Подсчитал, что за три года в очереди за хлебом я провел 40 дней непрерывного стояния.

Деноминация с конфискацией

Каким же образом проходила денежная реформа 1947 года? Из открытых источников удалось узнать, что она была проведена с 16 по 29 декабря. В истории СССР это была вторая по счету реформа. И проведена она была в форме деноминации с конфискацией. Одновременно произошла отмена карточной системы. Также были снижены государственные розничные цены на продукты и промтовары. Цель реформы — изъять из обращения избыточное количество старых денег и полностью заменить их новыми.

При перерасчете зарплаты деньги обменивались таким образом, что зарплата оставалась без изменения. По вкладам в Сбербанке суммы до 3 тысяч рублей обменивались также один к одному, по вкладам от 3 до 10 тысяч рублей было произведено сокращение накоплений на одну треть суммы, по вкладам в размере свыше 10 тысяч рублей изымалось две трети суммы. Те же, кто хранил деньги дома, при обмене получил один новый рубль за десять старых.

После отмены карточек в конце 1947 года при зарплатах большинства городского населения в 500-1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива «Жигулевское» — 7 рублей; пол-литровая бутылка «Московской» водки — 60 рублей.