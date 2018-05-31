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Остановить повышение цен на бензин пообещали нефтяники правительству

Договоренность была достигнута на совещании вице-премьера Козака с крупнейшими нефтяными компаниями.

31.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Остановить повышение цен на бензин пообещали нефтяники правительству

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Вице-премьер Дмитрий Козак вечером 30 мая провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, рассказал «Ведомостям» участник совещания: договорились не повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо. В совещании, по его словам, участвовали министр энергетики Александр Новак, представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минфина, руководители нефтяных компаний, в частности Леонид Михельсон («Новатэк»), Вагит Алекперов («Лукойл»), Михаил Гуцериев («Русснефть»), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), а также представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Славнефти», «Татнефти».

Представитель Козака это подтверждает. С учетом решения снизить фискальную нагрузку на отрасль компании готовы поддерживать текущий уровень розничных цен, говорит он. Снижение акцизов окажет стабилизирующее влияние и на оптовые цены, считает он.

При нынешней ситуации на рынке, сложившейся благодаря фискальной политике, навязанной отрасли, когда вся переработка в России устойчиво убыточна, нужны чрезычайные меры со стороны регулятора для нормализации ситуации, комментирует представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Параллельно нужно пересмотреть налоговый маневр, который и создал эту проблему, говорит он. Представитель «Газпром нефти» отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев других нефтяных компаний.

ФАС 30 мая выдала «Роснефти» предупреждение, касающееся продажи топлива на внутреннем рынке. С начала года по конец мая бензин в рознице подорожал на 5,3%, дизельное топливо – на 5,9%, привел данные Росстата замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. К этому привел рост оптовых цен, спровоцированный снижением поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, объяснил он.

В основном поставки топлива уменьшила «Роснефть», сообщила ФАС, поступили жалобы, что компания снизила мелкооптовые отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. «Роснефти» было предписано до 8 июня устранить нарушение, «обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок».

Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля будут снижены на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно, говорил 24 мая первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. А с учетом планировавшегося ранее повышения акцизов с 1 июля акцизы будут снижены на 3700 и 2700 руб. соответственно.

Решение о снижении акцизов было принято 22 мая на совещании у Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Это следовало из копии протокола, с которой ознакомились «Ведомости». В тот же день на совещании у премьера Дмитрия Медведева решение было поддержано, говорили «Ведомостям» чиновники.

Решение о снижении акцизов принято из-за сильного роста цен на топливо. По данным ФАС, доля налога в конечной цене 1 л топлива составляет около 65%. Существенная налоговая нагрузка на нефтяников также является одной из причин роста цен на топливо, пояснял ранее Голомолзин. По его мнению, снижение акцизов стабилизирует ситуацию на рынке.
В Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр

Налоговый маневр в нефтяной отрасли не проводится, он был приостановлен в 2016 г., сообщал вчера представитель Минфина. Цены на нефтепродукты на внутреннем рынке растут темпами, существенно опережающими инфляцию, поэтому правительство решило снизить акцизы, напомнил он.

За игнорирование предупреждения ФАС может возбудить в отношении компании дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что влечет оборотный штраф, отмечал старший юрист компании BMS Law Firm Тарас Хижняк. Речь может идти о 1–15% от суммы выручки за предыдущий год на соответствующем рынке (но не менее 100 000 руб.).


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Как сделали в Германии когда задрали цены. Люди просто выехали на дороги, бросили свои машины и пошли пешком домой. Правительство сразу поняло что что то не то сделали. А мы будем терпеть…..

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      Как сделали американские полицейские когда афроамериканец вышел из автомобиля и пошёл пешком домой. Да просто пристрелили его и все.
      И суд оправдал, что самое интересное. :P

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  2. Новый мэр

    А Васька слушает, даесть :-D Сегодня на Газпроме опять +30коп

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