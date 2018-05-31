«Сибирский Антрацит» объявил об итогах работы в первом квартале 2018 года

Производство и реализация продукции

В отчетном периоде «Сибирский Антрацит» добыл 1,8 млн т рядового антрацита, нарастив объем добычи на 16% по отношению к первому кварталу прошлого года.

Компания реализовала 2 млн т продукции, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В первом квартале 2018 года «Сибирский Антрацит» вышел на рынок Северной Америки, заключил прямые долгосрочные контракты с металлургами на рынках Индии, Южной Кореи, Японии и Европы – как с новыми клиентами, так и с существующими, увеличив объемы поставок.

Финансовые результаты (по МСФО)

Выручка «Сибирского Антрацита» составила 12 млрд руб., на 3,2 млрд руб. выше показателя первого квартала 2017 года. Чистая прибыль достигла 2,5 млрд руб. против 2,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Высоким финансовым результатам способствовали рост объемов продаж, повышение производственной эффективности и развитие железнодорожной инфраструктуры.

Повышение производственной эффективности и развитие железнодорожной инфраструктуры

В первом квартале 2018 года «Сибирский Антрацит» уделял повышенное внимание вопросам эффективности железнодорожной логистики, увеличению производительности автосамосвалов, внедрению цифровых технологий для управления горнопромышленным и логистическим комплексом.

В отчетном периоде была введена в эксплуатацию система микропроцессорной централизации, что дало возможность полностью автоматизировать часть процессов управления движением маневровых составов. Реализация этого проекта привела к росту максимальной суточной погрузки более чем на 20% в 1 квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень маршрутизации увеличился до 25% в общем объеме отгрузки, вследствие чего сократились сроки доставки груза потребителю и расходы на транспортировку.

В первом квартале 2018 года выросла эффективность работы автосамосвалов. Это стало возможным благодаря целому комплексу мер, в том числе, внедрению системы автоматической системы диспетчеризации, обеспечивающей максимально эффективное взаимодействие персонала и техники в пространстве и времени. В результате, грузооборот автосамосвалов БелАЗ увеличился более чем на 27% по сравнению с 1 кварталом 2018 года. Предприятие продолжит совершенствовать процесс управления грузопотоками и выявлять резервы для роста, используя цифровые технологии.