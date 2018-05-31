$5 млн похитили из арестованных денег Захарченко

Деньги общим весом 1,5 тонны перевозили грузовиками
Более $5 млн было похищено в ходе расследования уголовного дела из арестованных денег бывшего полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.
Как удалось выяснить телеканалу РЕН ТВ, под подозрение попали сотрудники сразу нескольких ведомств. В их число входят инкассаторы, полицейские конвоя и сотрудники одного из подразделений Сбербанка России, в котором происходил перерасчет изъятых у офицера миллиардов.
По предварительным данным, денежные средства были похищены как во время перевозки из суда в суд конвойными полицейскими и инкассаторами, а также сотрудниками финансово-кредитного учреждения во время их перерасчета.
В ближайшее время следователи собираются проверить на полиграфе всех, кто контактировал и перевозил деньги, изъятые из квартиры Захарченко.
Видео iz.ru
Полковник МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 млн рублей, после этого ему были предъявлены обвинения еще по нескольким эпизодам. Во время обыска в квартире его сестры был также обнаружен склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте.
Деньги общим весом 1,5 тонны перевозили грузовиками.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Кругом одно жульё…
2 1
Африка
1 1