За смерть 5-летнего сына на квадроцикле 3 года условно получила его мать из Бердска

Сегодня, 31 мая, Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор бердчанке Наталье Гнипель. Она обвинялась в причинении смерти в ДТП. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла 1 января 2018 года на территории Искитимского района на границе с Бердском.

Во время прогулки на квадроцикле, транспорт перевернулся в овраг — соскользнул с мостика. За рулем была Наталья Гнипель, пассажиром ехал ее 5-летний сын. Квадроцикл при падении задавил мальчика насмерть. Искитимские полицейские выяснили, что 33-летняя женщина была пьяна, кроме того, она не имела прав на вождение квадроцикла.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Искитимском райсуде, судья Марина Ослопова назначила Наталье Гнипель наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Поскольку гражданского иска никто не подавал, штрафы осужденная платить не будет. Приговор еще не вступил в законную силу.