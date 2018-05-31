За смерть 5-летнего сына на квадроцикле 3 года условно получила его мать из Бердска

На скамье подсудимых жительница Бердска Наталья Гнипель
Сегодня, 31 мая, Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор бердчанке Наталье Гнипель. Она обвинялась в причинении смерти в ДТП. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла 1 января 2018 года на территории Искитимского района на границе с Бердском.
Во время прогулки на квадроцикле, транспорт перевернулся в овраг — соскользнул с мостика. За рулем была Наталья Гнипель, пассажиром ехал ее 5-летний сын. Квадроцикл при падении задавил мальчика насмерть. Искитимские полицейские выяснили, что 33-летняя женщина была пьяна, кроме того, она не имела прав на вождение квадроцикла.
Квадроцикл раздавил ребенка в первый день нового года
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Искитимском райсуде, судья Марина Ослопова назначила Наталье Гнипель наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Поскольку гражданского иска никто не подавал, штрафы осужденная платить не будет. Приговор еще не вступил в законную силу.
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другим урок
а ей.. могли и жёстче наказать, но хоть так
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Есть повод залить в горлышко.Только вот мальчика уже нет
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Помнится, свое состояние опьянения она оправдывала тем, что чтобы ей не лишиться рассудка ей водку подали друзья. Интересно, а после суда друзья чарку то хоть ей поднесли?
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дыкть, по логике они и во время суда должны были подносить. Стресс-то огого какой.
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