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За смерть 5-летнего сына на квадроцикле 3 года условно получила его мать из Бердска

31 мая Искитимский районный суд провозгласил приговор Наталье Гнипель, которая в состоянии опьянения и не имея прав на вождение квадроцикла, совершила смертельное ДТП в Новый год.

31.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск, МВД 4 коммент.

За смерть 5 летнего сына на квадроцикле 3 года условно получила его мать из Бердска

На скамье подсудимых жительница Бердска Наталья Гнипель

Сегодня, 31 мая, Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор бердчанке Наталье Гнипель. Она обвинялась в причинении смерти в ДТП. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла 1 января 2018 года на территории Искитимского района на границе с Бердском.

Во время прогулки на квадроцикле, транспорт перевернулся в овраг — соскользнул с мостика. За рулем была Наталья Гнипель, пассажиром ехал ее 5-летний сын. Квадроцикл при падении задавил мальчика насмерть. Искитимские полицейские выяснили, что 33-летняя женщина была пьяна, кроме того, она не имела прав на вождение квадроцикла.

За смерть 5 летнего сына на квадроцикле 3 года условно получила его мать из Бердска

Квадроцикл раздавил ребенка в первый день нового года

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Искитимском райсуде, судья Марина Ослопова назначила Наталье Гнипель наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Поскольку гражданского иска никто не подавал, штрафы осужденная платить не будет. Приговор еще не вступил в законную силу.


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(4) Комментариев

  1. фыа

    другим урок
    а ей.. могли и жёстче наказать, но хоть так

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  2. Аноним

    Есть повод залить в горлышко.Только вот мальчика уже нет

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    • Собака

      Помнится, свое состояние опьянения она оправдывала тем, что чтобы ей не лишиться рассудка ей водку подали друзья. Интересно, а после суда друзья чарку то хоть ей поднесли?

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