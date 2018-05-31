Детские площадки и футбольные поля строят ТОСы в Бердске

Своими достижениями и проблемами поделились на встрече 30 мая председатели ТОСов Бердска. В этот день они не только подводили итоги своей деятельности, но и отмечали Международный день соседей.

В малом зале ГДК царила праздничная атмосфера. Но еще больше расцветило вечер выступление солистки с песней про соседа. Многие в зале подпевали ей и громко аплодировали.

Автор видео Галина Панчева



Председатель совета председателей ТОС, член общественной палаты, председатель ТОС «Юго-Западный» Любовь Кудрикова рассказала о предназначение ТОСов. Она отметила несомненную пользу, которую приносят ТОСы.

— В нашем городе создан 41 ТОС по 131 федеральному закону и 12 новых ТОСов как общественные организации. Из председателей этих ТОСов выбран совет, в который входит шесть человек. Он регулярно собирается с приглашением представителей администрации и решает различные вопросы. Четверо человек из нашего совета входят в общественную палату города. Мы входим в разные комиссии, чтобы быть осведомленными в разных отраслях. Совет решает вопросы о проведении субботников, о противопаводковых и противопожарных мероприятиях и многие другие, — сообщила Кудрикова.

Автор Галина Панчева



По словам председателя ТОСа «Новый», насчитывающее 2000 человек, Зинаиды Мацкевич, их самоуправление создалось в 2006 году. Но еще до этого, в 1999 году, на территории микрорайона Новый образовался КОЗ, комитет общественной самозащиты. Люди с активной жизненной позицией объединились для решения местных вопросов.

Автор видео Галина Панчева



— В лихие 90-е Новый еще не имел статуса микрорайона, а был поселком. Тогда поселок остался один на один со своими проблемами. В то время не было почты, расчетно-кассового центра, аптеки, опорного пункта. Но общественники вместе с администрацией Бердска все это организовали, — отметила Зинаида Мацкевич.

За время деятельности ТОСа «Новый» с 2006 года пришлось решать множество вопросов разной сложности. Предшественница Мацкевич Раиса Губина «отвоевала леса, где хотели построить 38 коттеджей». Возле школы №4 установили бюст трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Некогда в Новом поселке проживали его родственники.

Автор видео Галина Панчева



О своем опыте работы поведал присутствующим председатель ТОС «Озерный» Александр Карпов.

— У истоков создания ТОСа «Озерный» стоял Николай Сычев (депутат бердского горсовета). Большое ему спасибо. О ТОСах мы вообще ничего не слыхали. И вот началась организация ТОСа. Много было вопросов. Довольно ответственные люди заявляли, что жители еще не созрели до ТОСов. Но они создавались. Со скрипом, с нервами, но создавались. В ТОС «Озерный» вошли 117 человек, — рассказал Карпов.

Но сразу же возникла проблема: где собираться представителям ТОСа, чтобы решать разные вопросы. Спонсоры, депутаты помогли жителям в решении этого вопроса. Помещение обустроили в подвале, где проводят собрания и встречи.

На придомовой территории «Озерного» 20 лет не было детской площадки. В 2014 году Александр Карпов выиграл грант, помогла управляющая компания. И во дворе появилась детская площадка. Получение следующего гранта сподвигло отсутствие мини-футбольного поля для детворы. Денег хватило только на материалы, остальное своими силами сделали жители.

Председатель ТОС «Озерный» поделился своими проблемами.

— Декабрь 2015 года. На котельную завозят уголь и разрушают тротуар. Собираю документы и отдаю в административно-техническую инспекцию. Пришел ответ: выполнят ремонт в 2016 году. Этот год прошел. Опять иду в АТИ. В 2017 году выполнят. 2017 год прошел. Опять иду туда. В чем дело? Было много работы, в 2018 году выполнят. Ну подожду 2018. второй случай. Подаю заявку в УЖКХ: помогите спилить аварийные деревья. Это было в 2017 году. Когда подавал заявку на спил аварийных деревьев, я был 140 в очереди. Не спилили. В 2018 пошел, а мне сказали, что я 250 в очереди. Сомневаюсь, что в этом году деревья спилят, — поделился Александр Карпов.