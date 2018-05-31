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В МВД Украины назвали причину инсценировки убийства Бабченко

СБУ заранее получила информацию о том, что журналиста собираются убить и 2 месяца готовила операцию. Заказчиком считают якобы завербованного Москвой украинца.

31.05.2018 Один комментарий

В МВД Украины назвали причину инсценировки убийства Бабченко

Бабченко воскрес

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» объяснил, зачем понадобилась инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко.

По его словам, чтобы доказать в суде вину организатора покушения, необходимо было зафиксировать «факт отчетности организатора перед заказчиками».

«Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло», — пояснил Геращенко.

Он отметил, что Бабченко мог отказаться «идти на такой риск», но решился, понимая необходимость документировать связи заказчиков с исполнителями.

Саму инсценировку Геращенко назвал методом «старым как мир».

Что произошло

Во вторник вечером украинское МВД сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Информацию распространили в СМИ, многие из которых напечатали некрологи в связи со смертью журналиста. Был опубликован фоторобот подозреваемого. Украинские власти заявили о причастности к преступлению российских спецслужб.

На следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с «третьим рождением», передает РИА Новости.

По словам Грицака, СБУ заранее получила информацию о том, что журналиста собираются убить, и предотвратила это.

Заказчиком он назвал украинца, якобы завербованного российскими спецслужбами.

По словам самого Бабченко, операция СБУ готовилась два месяца. О поступившем на него «заказе» он узнал месяц назад.

Реакция на инсценировку

Инсценировку убийства Бабченко восприняли неоднозначно.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал ее «типичным и циничным водевилем по-киевски».

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила радость по поводу того, что Бабченко жив, но обратила внимание на «пропагандистский эффект» этой истории.

Представители международной организации «Репортеры без границ» оказались возмущены «манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны».


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(1) Комментарий

  1. местный

    Все плохо не совсем, а совсем-совсем!

    Появилась информация, что «организатора» склоняла к «заказу убийства» …СБУ.
    И он отлично знал, что это СБУ.

    По всей видимости, его, уверенного в том, что он помогает украинской спецслужбе, в последний момент тупо подставили.
    Это даже глупее и безумнее, чем я думал. Интересно, что будут делать дальше это клоуны. Ждем.

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