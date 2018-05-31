Плату за тепло по факту принимают в УК Бердска

На совещании коммунальщиков и жилищников 30 мая в Бердске представитель управляющей компании «Вербена» поднял вопрос о законности действий УК «Лига».

— «Лига» приходила, проводила собрание на ул. Березовой 25. Жителям предложили перейти к ним, к «Лиге». Одним из положительных моментов своего управления указали то, что они не работают по «одной двенадцатой». То есть мы, «Вербена» перешли согласно постановлению правительства, а они говорят, что их люди попросили, и они не перешли. И этот положительный момент, который особенно нравится пенсионерам. Пенсионерам кажется, что им будет лучше, если они зиму будут платить больше, а летом платить не будут. Вот на этом они и играют… Я не знаю, это правильно или неправильно? Они говорят, что заботятся о людях, — недоумевал представитель УК «Вербена».

Владимир Захаров, начальник управления ЖКХ, проводивший совещание, выразил свою позицию однозначно — действия УК «Лига» незаконны.

— Это неправильно, это нарушение. Тут есть «Лига»? Так вот, это нарушение, и если у этого будут какие-то последствия, то спасти вас мы не сможем. Надо людям объяснить, что с 1 января этого года в законе четко прописана «одна двенадцатая». Дом, где я живу… Мы тоже там долго спорили. Но в итоге начисляем по «одной двенадцатой». Закон есть закон, — был категоричен Захаров.

Ирина Долгачева, директор УК «Лига», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о своем отношении к сложившейся ситуации.

— Я не могу комментировать то, что говорят представители других управляющих компаний. Мы ведем расчеты по схеме 1/12 согласно законодательству. У нас в платежке видно и «одну двенадцатую», и видно факт, сколько набежало. Чтобы не делать перерасчет, если кто-то из жителей хочет по факту, то он платит по факту. А так у нас, повторяю, расчеты идут по 1/12, в соответствии с законодательством. И справочная информация у нас всегда есть, которая отражает потребление по факту. Жители вправе видеть, сколько они фактически потребили, — прокомментировала Долгачева.

Напомним, что с 1 января 2018 года Бердск перешел на систему платы за тепло по 1/12 — круглогодично, даже летом. Это вызывало споры и недовольства, поскольку практически во всех бердских домах стоят приборы учета, чего нет в других населенных пунктах Новосибирской области. И факт потребления тепла, что называется, налицо. Тем не менее, бердчане как законопослушные граждане обязаны подчиняться решению областного правительства.