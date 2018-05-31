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Новый арендатор заплатит 160 тыс. рублей в год за муниципальный пляж в Бердске

На пляже «Старый Бердск» предприниматели сделают акцент на семейном отдыхе. На пляже построят кафе и оборудуют детский городок.

31.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Новый арендатор заплатит 160 тыс. рублей в год за муниципальный пляж в Бердске

На пляже «Старый Бердск» любят отдыхать семьи с детьми

С организации детского праздника 1 июня начнут деятельность новые арендаторы муниципального пляжа «Старый Бердск». Алексей Ягуткин и Иван Криныцын 18 мая 2018 года подписали договор его аренды. Предыдущий арендатор Евгений Мариненко пока еще находится на пляже: разбирает свои домики и кафе.

На детский раздник пригласили 250 юных бердчан, рассказал 31 мая «Курьер. Среда. Бердск» Иван Криницын. В 14.00 на пляж прибудут сотрудники поисково-спасательного отряда со своей техникой. На пляже развернется военно-полевая кухня. Ребят накормят кашей и ухой. Инвесторы будут бесплатно раздавать мороженое. Детей на протяжении двухчасового праздника будут развлекать аниматор, диджей и ростовые куклы.

— Праздник состоится в любую погоду, — уверил Криницын.

Алексей Ягуткин и Иван Криницын заключили договор аренды на 4,5 года. Они были единственными, кто заявился на тендер. В год арендаторам придется платить 160 тыс. рублей. Раньше аренда обходилась в 16 тыс. рублей.

Новые арендаторы уже встречались с представителями инициативной группы жителей соседних домов. Рассказали, что на территории пляжа не будет кемпингов. Свою деятельность они направят на семейный отдых. Будет открыто детское кафе, на территории организуют детскую зону отдыха, отмечает Иван Криницын.

— Многие задают вопрос: вход будет платным? Конечно, нет. Пляж муниципальный, и вход на него бесплатный, уверил Иван Викторович.


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