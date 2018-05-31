Роспотребнадзор поможет защитить права потребителей на большом приеме в мэрии Бердска

Власть Бердска организует расширенный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей, который пройдет в понедельник, 4 июня, с 14:00 до 17:00 в малом зале администрации (ул. Горького, 9, 3 этаж), сообщили в пресс-центре мэрии.

В расширенном приеме примут участие представители территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Роспотребнадзора), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Бердске.

В ходе консультирования на личном приеме граждане смогут задать интересующие вопросы в области защиты прав потребителей, связанные с приобретением товаров и услуг, в том числе через сеть интернет.