Плату за тепло по факту принимают в УК Бердска
Роспотребнадзор поможет защитить права потребителей на большом приеме в мэрии Бердска
Открытость власти возможна при свободе информации и прозрачности налогов
Праздновать День детства запланировали целую неделю в Бердске
Иск в суд на «АСК Строй» за не построенный забор подал житель Бердска
Прямые выборы мэра хотят отменить в Нижнем Тагиле
Фонтан из сорванного пожарного гидранта хлещет на промплощадке в Бердске
Дренаж в Бердске: Обнародован график монтажа двух колодцев для осушения города
В боях ММА четыре медали завоевали бойцы из Бердска
Разбил голову спрыгнувший «для адреналина» с грузового поезда подросток в Хакасии