Открытость власти возможна при свободе информации и прозрачности налогов

Задачи на шестилетку

После смены кабинета министров и упразднения правительственной комиссии по координации деятельности «открытого правительства», работу которого курировал министр Михаил Абызов, Экспертный совет при правительстве подготовил итоговый доклад о результатах внедрения системы «Открытое правительство» и перспективах работы до 2024 года. В нем предложено 15 шагов по повышению открытости государственного управления, передает РБК.

Продолжить политику открытости госорганов ранее на встрече с новым составом правительства поручал президент Владимир Путин. После упразднения соответствующей правкомиссии «работа будет продолжена в каждом министерстве и ведомстве, в каждом регионе и муниципалитете», пояснил Абызов.

Среди задач на шесть лет — повышение понятности нормативно-правового регулирования, единая коммуникационная политика для чиновников, включение в программу школьного образования курсов по основам гражданского общества и социальной ответственности, принятие национальной стратегии открытости власти, перечисляется в документе.

Один из пунктов плана — принятие в России закона о свободе доступа к информации по аналогии с законодательством Freedom of information. Такой закон принят во многих странах мира, в том числе в США в 1966 году президентом Линдоном Джонсоном. Он позволяет гражданину запросить у любого федерального ведомства любые документы, кроме отдельных сфер (национальная оборона, правоохранительные органы, финансовые и личные документы и т.д.), а государственное учреждение обязано ответить на запрос. Подобный закон, считают в «открытом правительстве», должен заменить № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Эксперты рассчитывают, что новый закон вынудит чиновников открыть всю государственную информацию по умолчанию или позволит ее выдавать по запросу граждан. Исключением, как и в случае с американским аналогом, станут данные, охраняемые законом. «Бремя доказывания невозможности предоставить информацию лежит на органе власти», — подчеркивается докладе.

Среди других пунктов, предложенных экспертами: создание концепции «ГосWEB» с созданием цифровой среды государственных интернет-ресурсов по модели «одного окна», повышение открытости в различных отраслях (от ЖКХ до экологии), ежегодный отчет органов власти, публичная декларация целей и задач губернатора и главы муниципалитета, раскрытие всех правовых и нормативных актов регионального и муниципального уровня и передача парламенту института петиций.

Расшифровка налогов

Еще одна мера, которую предлагают эксперты «открытого правительства», — расшифровка расходов бюджета в разрезе каждого гражданина. Идея заключается в раскрытии объема расходов на социальные услуги, которые ежегодно выделяются на гражданина, а также «разбивки НДФЛ на составляющие, финансирование которых осуществляется за счет налогов каждого гражданина». Предложение не прорабатывалось в деталях — не обсуждался механизм реализации и возможные исполнители, пояснил РБК член Экспертного совета Александр Брагин. «Это сложно сделать на уровне федерального бюджета, но это нужно делать на уровне регионов, там, где это ближе и понятнее людям. Такие практики, которые показывают гражданам, что конкретно профинансировано из их налогов, существуют и способствуют росту гражданской ответственности налогоплательщиков», — рассказал Брагин.

Сейчас в бюджете нет разбивки по видам поступивших налогов и указаний, кто именно их уплатил. Налоговые поступления в бюджет не «окрашены», признает эксперт, и проследить, на что пошли деньги конкретного гражданина, будет невозможно, но это может быть общеэкономическое разделение. Расходы бюджетов будут делиться на количество налогоплательщиков, а «расшифровка» может выглядеть как пропорциональные показатели затрат, объясняет Брагин. Такую работу могут проводить региональные органы власти, которые занимаются социально-экономическими вопросами в субъекте, полагает эксперт.

Центр Кудрина предложил перевести чиновников на «цифровой менталитет»

Экономика

Предложения «открытого правительства» также включают меры по «цифровому госуправлению» — внедрение электронных ID граждан и юридических лиц, разработка единых стандартов по оказанию услуг государства и публикация «открытых данных» по умолчанию. Меры по электронным ID частично перекликаются с инициативами Центра стратегических разработок Алексея Кудрина — его эксперты в рамках программы «государство как платформа» предлагали создать россиянам по «цифровому двойнику». Согласно этой концепции, при рождении ребенка данные о нем попадут в «океан данных», где и возникнет такой двойник, а впоследствии он будет обрастать все новыми данными, на основе которых сервисы будут предлагать людям те или иные услуги.

Уход Абызова

Михаил Абызов работал в кабинете министров с мая 2012 года, где он курировал работу «открытого правительства». До перехода на госслужбу он работал на руководящих должностях в «Новосибирскэнерго», входил в правление РАО «ЕЭС», был гендиректором «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

Система «Открытое правительство» представляет систему механизмов и принципов, которые обеспечивают открытость деятельности и подотчетность органов власти, а также способствуют вовлечению общества в процесс принятия решений, говорится на официальном сайте ОП. Эта система предполагает «прозрачность государственных расходов, закупок и инвестиций» и «эффективный общественный контроль». Проект «открытого правительства» в конце 2011 года инициировал в то время президент Дмитрий Медведев. В январе 2014 года он утвердил концепцию открытости федеральных органов исполнительной власти, в которой описываются десять принципов открытости органов власти: от информационной открытости, понятности и подотчетности органов власти до вовлеченности гражданского общества в процесс принятия госрешений и эффективного общественного контроля.

Абызов не вошел в состав нового правительства, сформированного в мае 2018 года, а сам пост министра по вопросам «открытого правительства» был упразднен. Функционал структуры перешел напрямую органам исполнительной власти. Результатом своей работы в Белом доме Абызов назвал создание «фундамента открытости» госорганов, подготовку Экспертным советом при правительстве более 1,2 тыс. заключений по вопросам социально-экономического развития страны, запуск портала regulation.gov.ru, а также «перезагрузку» общественных советов при органах власти.

«На сегодняшний день качественных механизмов открытости на федеральном и региональном уровнях у нас на порядок больше, чем во многих странах. Но повышение открытости власти — это та история, где предложение рождает спрос. На следующем этапе нам нужно поработать именно над спросом, потому что у нас в стране в отличие от многих зарубежных стран квалифицированного, активного, широкого гражданского общества и проактивно настроенных общественных организаций пока не создано», — сетует Брагин.