Прямые выборы мэра хотят отменить в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Заксобрания Свердловской области.

«Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в ходе 27 заседания комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 5 закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области». Единогласно приняли решение — рекомендовать парламенту принять законопроект [об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила] в трех чтениях. Законодательная инициатива губернатора Свердловской области предусматривает изменение порядка избрания главы Нижнего Тагила: представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области 5 июня рассмотрят внесенный губернатором законопроект.

«Рассмотрение законопроекта состоится 5 июня на 22 заседании Законодательного собрания Свердловской области», — сказали в пресс-службе.

28 мая президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов после заседания сообщил журналистам, что в Законодательное собрание Свердловской области поступил законопроект, внесенный губернатором Евгением Куйвашевым. «Это единственный город, где у нас были прямые выборы главы муниципального образования, на всех остальных наших территориях ранее уже принимался переход на другую систему выборов. Комитет единогласно принял решение — поддержать законопроект. Аргументы у депутатского корпуса: во-первых, это общепринятая практика, не только в Свердловской области, но во всей России, так как 86% муниципальных образований РФ перешли на эту систему», — сказал Ершов.

По его словам, эта система работает не первый год, и она зарекомендовала себя как эффективная.

«Потому что действительно приходят самые потенциально сильные специалисты, имеющие уже опыт управленческой деятельности, в муниципалитете или на производстве. И еще один момент: выборы не уходят, выборы остаются. Ранее избирался представительный орган, то есть ранее выбранные депутаты, они будут выбирать мэра из кандидатов, предложенных комиссией. Возникает прямая связь межу главой муниципальным образование и думой. Думаю, что эффективность только повысится», — сказал Ершов.

Об отмене прямых выборов в Екатеринбурге

Ранее были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Евгений Ройзман 22 мая на заседании гордумы объявил об уходе в отставку с поста главы Екатеринбурга в знак протеста против отмены прямых выборов главы города. В тот же день он подал официальное заявление. Депутаты 25 мая на внеочередном заседании приняли его отставку и внесли в городской устав поправки, которые отменяли прямые выборы главы города. Временно исполняющим полномочия председателя гордумы стал заместитель Ройзмана Виктор Тестов.

В Бердске в 2016 году мэр Евгений Шестернин тоже был избран не всеобщим голосованием. Его избирали только депутаты горсовета. Впрочем, предварительно был конкурсный отбор. На место мэра претендовали 10 кандидатов, в том числе и тогдашний и. о. главы Андрей Михайлов, с треском проваливший тест по знанию законодательства. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» инаугурация Шестернина состоялась 8 декабря 2016 года.

Напомним, что отмена прямых выборов мэра в Бердске сопровождалась протестными акциями. Бердчане хотели сами выбирать градоначальника. Но именно результаты бердских выборов-2011 стали одной из причин отмены общенародного голосования в Новосибирской области. Экс-губернатор Владимир Городецкий аргументировал тем, что Бердск выбрал коммуниста Илью Потапова, которого через два года арестовали за взятки и другие коррупционные преступления. Потапов отбывает 10-летний срок в колонии строго режима и должен выплатить государству штраф в размере 500 млн рублей.