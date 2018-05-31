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Фонтан из сорванного пожарного гидранта хлещет на промплощадке в Бердске

Предприниматели, работающие на старой площадке «Веги», почти сутки борются с потопом. Вода подступает к производственным помещениям и складам.

31.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Фонтан из сорванного пожарного гидранта хлещет на промплощадке в Бердске

Вода из гидранта залила площадку

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вчера, 30 мая, сорвало пожарный гидрант на промышленной площадке практически в центре  города — на ул. Линейной. Вода хлещет, заливая территорию старой площадки «Веги».

По словам работающих там, они даже ночью выходили бороться с наводнением — вычерпывали воду, которая подбирается к производственным цехам и складским помещениям. А их на промплощадке десятки. По словам одной из «пострадавших» Марины, обращения в «компетентный службы» результата не дали.

Вода бежит до сих пор.

На месте ЧП работает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». Подробности — в ближайшее время.


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