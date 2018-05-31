Дренаж в Бердске: Обнародован график монтажа двух колодцев для осушения города

Строительная площадка «Лучевой дренаж-5» на пересечении улиц Красноармейской и Березовой
В среду, 30 мая, в Бердске началась сборка ножевого, самого нижнего, кольца шахтного колодца. Работы ведутся у перекрестка улиц Красноармейской и Березовой. Таким образом, в городе реально идут работы по сооружению дренажной системы, чтобы осушить наконец территорию, постоянно подтопляемую грунтовыми водами.
После сооружения колодца в него будет опущена буровая установка и начнется бурение горизонтальных скважин, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Лукьянов, начальник участка компании «Виогем», который курирует объект «Лучевой Дренаж-5».
Антон Экдышман, председатель совета директоров «Виогема», и Александр Лукьянов, начальник участка ЛД-5
На сооружение колодца планируется потратить месяц. На бурение одной скважины уйдет 4-5 дней, длина скважин 60-80 метров. На этом объекте будет 6 скважин, расположенных веером.
В сторону девятиэтажного дома по адресу: ул. Березовая, 27 пробурят одну скважину, остальные будут ориентированы на частный сектор улиц Красноармейской, Рогачева и Октябрьской.
Если в дальнейшем понадобится добавить одну или две скважины, это можно будет сделать в любой момент, пояснил Лукьянов.
Колодец построят по технологии Кессона. Ковшом-грейфером, установленным на подъемный кран грузоподъемностью 25 тонн, будет выбираться грунт внутри кольцевого ножа. Бетонная конструкция будут опускаться в яму под воздействием собственного веса.
График работы сотрудников будет, скорее всего, 12-часовой. Жителям близлежащих домов, возможно, придется мириться с временными неудобствами.
Паспорт строительства объекта
График запланированных работ по сооружению колодцев лучевого дренажа:
30 мая — 30 июня — копка колодца «ЛД-5» у дома №88 по ул. Красноармейской.
1 июля — 10 августа — бурение скважин из колодца «ЛД-5».
15 августа — 20 августа — заключительные работы на колодце «ЛД-5».
1 июля — 30 июля — копка колодца «ЛД-2» у перекрестка улиц Красная Сибирь и Павлова.
1 августа — 1 сентября — бурение скважин из колодца «ЛД-2».
5 сентября — 10 сентября — заключительные работы на колодце «ЛД-2».
Автор видео Слава Душин
Частный сектор Бердска уже несколько лет затоплен грунтовыми водами. 2018 год уже принёс Бердску несколько обрушений частных домов, расположенных на затопленной земле. «Курьер, Среда. Бердск» сообщал о первом частном доме, потерявшем несущую стену.
После этого в Бердске обрушилось еще 3 дома, а чуть позже еще у 2 обнаружились сквозные трещины в несущих стенах.
Многодетной семье, жившей в одном из таких домов, вручили ключи от «трешки» в маневренном фонде Бердска — выделили временное жилье.
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